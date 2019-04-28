Замість "Укроборонпрому" буде створений окремий держорган

Фото: Сергій Кривонос (facebook.com/Воины_АТО)

Замість ДК буде створений орган з розширеними повноваженнями, розповів заступник секретаря РНБО

Замість Державного концерну "Укроборонпром" планують створити окремий державний орган з розширеними повноваженнями. Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Сергій Кривонос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За його словами, замість ДК буде створений орган з розширеними повноваженнями.

"Замість держконцерну буде створений окремий державний орган з розширеними повноваженнями, якому будуть підпорядковані підприємства-учасники концерну", - повідомив він, додавши, що реформування "Укроборонпрому" сприятиме зменшенню корупційних ризиків у сфері ОПК.

Крім того, він додав, що буде ліквідовано велику кількість існуючих фірм-"прокладок". Додамо, законопроект передбачає підвищення рівня прозорості державного оборонного замовлення.

Нагадаємо, чинний президент і кандидат у президенти на виборах 2019 Петро Порошенко заявив, що аудит "Укроборонпрому" вже почався. За словами Порошенка, аудит "коштує мільйони доларів, які треба сплатити з бюджету".

На початку квітня Порошенко під час наради з секретарем РНБО Олександром Турчиновим та його заступником Сергієм Кривоносом що звернувся до уряду з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі всього керівного складу Державного концерну "Укроборонпром".