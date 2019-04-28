ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Замість "Укроборонпрому" буде створений окремий держорган

Новини » Суспільство    28.04.2019 - 11:29
Замість "Укроборонпрому" буде створений окремий держорган
Фото: Сергій Кривонос (facebook.com/Воины_АТО)

Замість ДК буде створений орган з розширеними повноваженнями, розповів заступник секретаря РНБО

Замість Державного концерну "Укроборонпром" планують створити окремий державний орган з розширеними повноваженнями. Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Сергій Кривонос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За його словами, замість ДК буде створений орган з розширеними повноваженнями.

"Замість держконцерну буде створений окремий державний орган з розширеними повноваженнями, якому будуть підпорядковані підприємства-учасники концерну", - повідомив він, додавши, що реформування "Укроборонпрому" сприятиме зменшенню корупційних ризиків у сфері ОПК.

Крім того, він додав, що буде ліквідовано велику кількість існуючих фірм-"прокладок". Додамо, законопроект передбачає підвищення рівня прозорості державного оборонного замовлення.

Нагадаємо, чинний президент і кандидат у президенти на виборах 2019 Петро Порошенко заявив, що аудит "Укроборонпрому" вже почався. За словами Порошенка, аудит "коштує мільйони доларів, які треба сплатити з бюджету".

На початку квітня Порошенко під час наради з секретарем РНБО Олександром Турчиновим та його заступником Сергієм Кривоносом що звернувся до уряду з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі всього керівного складу Державного концерну "Укроборонпром".

РНБО може зібратися після засідання Радбезу ООН через російські паспорти в ОРДЛО РФ створює умови для застосування збройних сил проти України, - РНБО
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України РНБОУкроборонпром
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся