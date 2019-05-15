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Гройсман обязал "Укроборонпром" начать финансовый аудит

Новости » Политика    15.05.2019 - 11:59
Гройсман обязал "Укроборонпром" начать финансовый аудит
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

"Укроборонпром" должен начать аудит в течение 10 дней

В течение 10 дней "Укроборонпром" должен завершить переговоры с аудиторами и начать проведение финансового аудита. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман напомнил, что на сегодня уже был проведен отбор аудиторов для финансовой проверки "Укроборонпрома". Он также подчеркнул, что аудит должен вызывать доверие.

"Нужно обязать "Укроборонпром" в течение 10 дней завершить переговоры с аудиторами и начать публичный финансовый аудит, и отчитаться за каждую потраченную гривну", - добавил премьер.

Гройсман обязал &quot;Укроборонпром&quot; начать финансовый аудит

 

Напомним, действующий президент Петр Порошенко еще 17 апреля заявил, что аудит "Укроборонпрома" начался.

"Аудит начался с того, что принято соответствующее решение СНБО, которым обязали "Укроборонпром" предоставить необходимые документы, в том числе речь идет о снятии грифа секретности, и отобрать тех аудиторов, которые будут иметь доступ к государственной тайне", - подчеркнул Порошенко

Отметим, Порошенко подписал указ об аудите "Укроборонпрома" еще в середине марта после резонансного журналистского расследования о коррупционных схемах. 

 

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