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У Раді зареєстрували заяву Гройсмана про відставку

Новини » Політика    24.05.2019 - 15:52
У Раді зареєстрували заяву Гройсмана про відставку
Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/volodymyrgroysman)

Відставка прем'єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабміну

У Верховній раді зареєстрована заява прем'єр-міністр України Володимира Гройсмана про відставку. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила керівник прес-служби Ірина Кармелюк.

Зазначимо, відразу після інавгурації Володимира Зеленського, під час якої новий президент просив Кабмін підти у відставку, Гройсман заявив, що буде йти з поста прем'єра.

"Звернення про відставку прем'єр-міністра зареєстровано у Верховній раді 23 травня", - розповіла Кармелюк.

Зазначимо, згідно з статтею 115 Конституції України, відставка прем'єр-міністра України, прийняття Верховною радою резолюції недовіри Кабінету міністрів мають наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.

У цих випадках Верховна рада здійснює формування нового складу Кабміну у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією. Кабінет міністрів, який склав повноваження перед новообраною Верховною радою або відставку якого прийнято Верховною радою, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого КМУ.

Більше того, Гройсман вважає, що новообраний президент країни Володимир Зеленський має негайно запропонувати кандидатуру нового прем’єр-міністра та уряду, з яким зможе працювати.

"Вважаю, що Володимир Зеленський, який офіційно вступив на нову посаду, повинен негайно внести кандидатуру нового прем’єр-міністра, а також нового уряду, з яким буде працювати", - наголосив Гройсман.

У матеріалі РБК-Україна йшлося про те, що у партії "Блок Петра Порошенка" обговорюють можливість висунення лідера політичної сили на посаду прем'єр-міністра країни.

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