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Україна підписала з ЄС нові угоди

Новини » Політика    17.12.2018 - 10:16
Україна підписала з ЄС нові угоди
Фото: підписання угод (twitter.com/VGroysman)

Угоди стоються фінансування нових програм щодо енергоефективності та інших сфер

Україна підписала із Європейським союзом низку угод про фінансування спільних програм у низці сфер. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман за результатами візиту до Брюсселя, передає РБК-Україна із посиланням на Twitter прем'єра.

За його словами, йдеться про фінансування спільних між Україною і ЄС з енергоефективності, технічного співробітництва, підтримки молоді, реформи системи державних фінансів та покращення транспортного сполучення.

Україна підписала з ЄС нові угоди

Нагадаємо прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні, 17 грудня, у Брюсселі зустрінеться з керівництвом Євросоюзу. Також він візьме участь у п'ятому засіданні Ради асоціації Україна - ЄС та у переговорах з Єврокомісією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович 17 грудня проведе зустріч з Гройсманом. Зазначимо, Шефчович відповідає за питання енергетики та є представником Єврокомісії на переговорах з участю "Нафтогазу України" і російського "Газпрому".

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