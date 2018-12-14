Глави військових і зовнішньополітичних відомств США та Канади обговорили агресію РФ на Азові

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео висловив стурбованість агресією РФ щодо України в Азовському морі

Держсекретар США Майкл Помпео і міністр оборони Джеймс Меттіс обговорили з головою МЗС Канади Христей Фріланд і міністром національної оборони Харджитом Сінгхом Саджаном напад РФ на українські кораблі в Керченській протоці. Про це Помпео повідомив на спільній прес-конференції за підсумками зустрічі у форматі "2+2".

Під час зустрічі Помпео висловив стурбованість російською агресією щодо України в Азовському морі.

"Ми поговорили про нашу спільну роботу як членів НАТО. Ми обговорили нашу відповідь на ситуацію в Україні. Я висловив свою стурбованість недавньою російською агресією в Азовському морі, де були протаранені українські кораблі і де по ним був відкритий вогонь", - заявив держсекретар США.

Крім того, за словами Меттіса, НАТО підтримує трансатлантичну єдність і допомагає європейським союзникам протистояти масштабному ворожому впливу Росії, в тому числі недавній неповазі з боку Москви до міжнародного права в Керченській протоці і дій проти українського народу".

Нагадаємо, що в суботу, 13 грудня, саміт Європейського союзу заявив про продовження економічних санкцій проти Російської Федерації. Перехід до нового піврічного періоду санкцій планується на наступному тижні.

Європейський союз надасть підтримку південно-східним областям України, які зазнали економічні збитки через обмеження Росією доступу в українські порти через Керченську протоку.