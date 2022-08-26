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Гроссі розраховує на постійну присутність місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

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Україна, П'ятниця 26 серпня 2022 10:40
Гроссі розраховує на постійну присутність місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС Фото: глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Присутність місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС може стати постійною. Глава організації Рафаель Гроссі розраховує, що це відбудеться після поїздки представників МАГАТЕ на ЗАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МАГАТЕ.

"Поїздка місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС може покласти початок постійній присутності її експертів на станції", - сказав Гроссі.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС повністю відключилася від енергомережі.

Через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС 25 серпня двічі відключалася остання лінія зв'язку станції з енергосистемою України. Згодом стало відомо, що АЕС відновила зв'язок з українською мережею.

Візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень. У той же час радник міністра енергетики Олена Зеркаль заявила, що окупанти вже створюють перешкоди для відвідування станції.

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