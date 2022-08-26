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Гросси рассчитывает на постоянное присутствие миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Новина українською →
Украина, Пятница 26 августа 2022 10:40
Гросси рассчитывает на постоянное присутствие миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Присутствие миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС может стать постоянным. Глава организации Рафаэль Гросси рассчитывает, что это произойдет после поездки представителей МАГАТЭ на ЗАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МАГАТЭ.

"Поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может положить начало постоянному присутствию ее экспертов на станции", - сказал Гросси.

Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети.

Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС 25 августа дважды отключалась последняя линия связи станции с энергосистемой Украины. Впоследствии стало известно, что АЭС восстановила связь с украинской сетью.

Визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю. В то же время советник министра энергетики Елена Зеркаль заявила, что оккупанты уже создают препятствия для посещения станции.

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