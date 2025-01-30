Гросси приедет в Киев для встречи "на высоком уровне": названа дата

Во время встречи, как говорится в пресс-релизе, будут обсуждаться текущие усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта.

"Пока будет продолжаться эта ужасная война, МАГАТЭ будет присутствовать и оставаться активным, сосредоточенным на том, чтобы делать все возможное для поддержания ядерной безопасности в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Поскольку общая ситуация все еще остается нестабильной и хрупкой, наша работа там остается важной", - сказал Гросси.

Как отмечается, это будет 11-я миссия в Украину под личным руководством Гросси с начала войны РФ против Украины, что "демонстрирует непоколебимую приверженность МАГАТЭ оказывать Украине помощь в обеспечении ядерной безопасности".