ua ru
Ср, 14 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гросси отложил поездку на ЗАЭС из-за соображений безопасности, - The Guardian

Новина українською →
Запорожье , Среда 14 июня 2023 12:16
Гросси отложил поездку на ЗАЭС из-за соображений безопасности, - The Guardian Фото: глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси (iaea.org)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отложил запланированную ранее на среду поездку на Запорожскую АЭС в связи с возможными рисками, вызванными подрывом РФ Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным высокопоставленного украинского чиновника, на которого ссылается издание, поездка отложена "пока путешествовать не станет безопаснее". По его словам, визит будет отложен на "несколько часов".

"Он ждет, чтобы иметь возможность безопасно путешествовать", - сказал высокопоставленный украинский чиновник. Но он не сообщил, когда Гросси прибудет в ЗАЭС.

В то же время, как пишет The Guardian, Гросси посетит станцию в четверг.

Ранее ожидалось, что Гросси прибудет на станцию после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 13 июня.

Ситуация на ЗАЭС

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в первые недели вторжения в Украину в феврале прошлого года. После этого захватчики постоянно подвергают риску беспрерывность деятельности станции, которая несколько раз оказывалась отключенной от энергосистемы Украины. Кроме того, РФ "нашпиговала" станцию техникой, военными, а также заминировала ее.

После подрыва Каховской ГЭС возникла угроза невозможности охлаждения реакторов ЗАЭС, которым необходима вода из Каховского водохранилища для этого процесса. Буквально на следующий день после подрыва дамбы, 7 июня, Гросси заявлял, что "в худшем случае без охлаждения есть риск расплавления ядерного оружия с трагическими экологическими последствиями".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Запорожская АЭС
NEWS
Около 3 квадратных километров за три дня. В Генштабе рассказали о продвижении ВСУ на фронте
Около 3 квадратных километров за три дня. В Генштабе рассказали о продвижении ВСУ на фронте
DAILY
Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны