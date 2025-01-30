Гроссі приїде до Києва для зустрічі "на високому рівні": названо дату

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибуде в Україну "для зустрічі на високому рівні". Візит до Києва відбудеться 4 лютого.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт організації.
Під час зустрічі, як йдеться в прес-релізі, обговорюватимуться поточні зусилля Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо запобігання ядерній аварії під час військового конфлікту.
"Поки триватиме ця жахлива війна, МАГАТЕ залишатиметься присутнім і залишатиметься активним, зосередженим на тому, щоб робити все можливе для підтримки ядерної безпеки в надзвичайно складних обставинах. Оскільки загальна ситуація все ще залишається нестабільною та крихкою, наша робота там залишається важливою", - сказав Гроссі.
Як зазначається, це буде 11-та місія в Україну під особистим керівництвом Гроссі з початку війни РФ проти України, що "демонструє непохитну відданість МАГАТЕ надавати Україні допомогу в забезпеченні ядерної безпеки".
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі не вперше приїжджає в Україну. Наприклад, Гроссі приїжджав до Києва в лютому 2024 року. Тоді він зустрічався з міністром енергетики Германом Галущенком та представниками "Енергоатому".
Водночас, наприклад, у червні 2023 року Гроссі відклав заплановану поїздку на Запорізьку АЕС у зв'язку з можливими ризиками, спричиненими підривом РФ Каховської ГЕС.
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