Гроссі приїде до Києва для зустрічі "на високому рівні": названо дату

Під час зустрічі, як йдеться в прес-релізі, обговорюватимуться поточні зусилля Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо запобігання ядерній аварії під час військового конфлікту.

"Поки триватиме ця жахлива війна, МАГАТЕ залишатиметься присутнім і залишатиметься активним, зосередженим на тому, щоб робити все можливе для підтримки ядерної безпеки в надзвичайно складних обставинах. Оскільки загальна ситуація все ще залишається нестабільною та крихкою, наша робота там залишається важливою", - сказав Гроссі.

Як зазначається, це буде 11-та місія в Україну під особистим керівництвом Гроссі з початку війни РФ проти України, що "демонструє непохитну відданість МАГАТЕ надавати Україні допомогу в забезпеченні ядерної безпеки".