Гросси приедет в Киев для встречи "на высоком уровне": названа дата

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в Украину "для встречи на высоком уровне". Визит в Киев состоится 4 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт организации .

Во время встречи, как говорится в пресс-релизе, будут обсуждаться текущие усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта.

"Пока будет продолжаться эта ужасная война, МАГАТЭ будет присутствовать и оставаться активным, сосредоточенным на том, чтобы делать все возможное для поддержания ядерной безопасности в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Поскольку общая ситуация все еще остается нестабильной и хрупкой, наша работа там остается важной", - сказал Гросси.