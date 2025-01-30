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Гросси приедет в Киев для встречи "на высоком уровне": названа дата

Украина, Четверг 30 января 2025 23:30
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Гросси приедет в Киев для встречи "на высоком уровне": названа дата Фото: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в Украину "для встречи на высоком уровне". Визит в Киев состоится 4 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Во время встречи, как говорится в пресс-релизе, будут обсуждаться текущие усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта.

"Пока будет продолжаться эта ужасная война, МАГАТЭ будет присутствовать и оставаться активным, сосредоточенным на том, чтобы делать все возможное для поддержания ядерной безопасности в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Поскольку общая ситуация все еще остается нестабильной и хрупкой, наша работа там остается важной", - сказал Гросси.

Как отмечается, это будет 11-я миссия в Украину под личным руководством Гросси с начала войны РФ против Украины, что "демонстрирует непоколебимую приверженность МАГАТЭ оказывать Украине помощь в обеспечении ядерной безопасности".

Визиты Гросси в Украину

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не впервые приезжает в Украину. Например, Гросси приезжал в Киев в феврале 2024 года. Тогда он встречался с министром энергетики Германом Галущенко и представителями "Энергоатома"

В то же время, например, в июне 2023 года Гросси отложил запланированную поездку на Запорожскую АЭС в связи с возможными рисками, вызванными подрывом РФ Каховской ГЭС.

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