Гроссі приїде до Києва для зустрічі "на високому рівні": названо дату

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибуде в Україну "для зустрічі на високому рівні". Візит до Києва відбудеться 4 лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт організації .

Під час зустрічі, як йдеться в прес-релізі, обговорюватимуться поточні зусилля Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо запобігання ядерній аварії під час військового конфлікту.

"Поки триватиме ця жахлива війна, МАГАТЕ залишатиметься присутнім і залишатиметься активним, зосередженим на тому, щоб робити все можливе для підтримки ядерної безпеки в надзвичайно складних обставинах. Оскільки загальна ситуація все ще залишається нестабільною та крихкою, наша робота там залишається важливою", - сказав Гроссі.