Деньги без лишних справок: как чернобыльцам получить надбавки к пенсии по новым правилам

Кабинет министров расширил возможности подтверждения проживания в зонах отселения после аварии на ЧАЭС. Это позволит большему количеству людей получить доплаты к пенсии.

Что изменило правительство

Правительство приняло постановление, которое расширяет основания для подтверждения факта постоянного проживания на территориях:

зоны безусловного (обязательного) отселения,

зоны гарантированного добровольного отселения.

Речь идет о проживании по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993 года. Это нужно для назначения доплат к пенсии неработающим пенсионерам, которые имеют статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Кому станет проще получить выплаты

Решение касается людей, которые имеют право на доплаты, но не могут подтвердить проживание из-за отсутствия данных в реестрах. В частности, теперь можно обратиться в специальную комиссию, если информации нет:

в паспорте старого образца,

в Едином государственном демографическом реестре,

в базах Государственной миграционной службы.

Как работает механизм

В таких случаях люди могут обратиться во временные комиссии, созданные при областных военных администрациях. Сейчас в Украине работает восемь таких комиссий, которые рассматривают обращения и устанавливают факт проживания.

Это актуально, если:

документы были утрачены или уничтожены,

жилье разрушено,

человек проживал с родителями,

менял место жительства в пределах зоны.

Что еще изменилось

Кабмин также продлил действие экспериментального проекта до 30 сентября 2026 года. Это означает, что больше людей смогут воспользоваться механизмом подтверждения проживания, если их данные не были внесены в реестры ранее.

Цель решения - дать возможность получить доплаты тем, кто имеет на них право, но не может это сделать из-за отсутствия или неполноты данных в государственных системах.

При этом дополнительных расходов из госбюджета не предусмотрено - выплаты будут осуществляться в пределах уже запланированных средств.

Фактически правительство расширило доступ к пенсионным доплатам для чернобыльцев, которые ранее не могли подтвердить свое право из-за бюрократических преград. Теперь в таких случаях можно обратиться в специальные комиссии и доказать факт проживания даже без полного пакета документов.