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Деньги уже возвращаются. Сколько Чехия потратила на помощь украинским беженцам

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С начала войны Чехии предоставила украинским беженцам выплат более чем на 16 млрд чешских крон. В правительстве прогнозируют, что в этом году взносы трудоустроенных украинцев превысят оказанную помощь.

Какую помощь получили украинские беженцы в Чехии, РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Согласно данным Министерства труда, с начала войны государство предоставило 16,33 млрд чешских крон (приблизительно 645 млн евро) гуманитарной денежной помощи украинским беженцам. В 2022 году помощь составила 8,7 млрд чешских крон (343 млн евро), в 2023-м – почти 6,96 млрд (239 млн евро). Также чеcкие домохозяйства, принимавшие украинских беженцев, получили компенсации на сумму 2,84 млрд крон (112 млн евро).

В то же время благодаря упрощенному выходу на рынок труда многие украинцы устроились на работу и уже начали возвращать предоставленную помощь. Об этом сказал министр труда Мариан Юречка. По его данным, в 2023 году украинцы со временной защитой могли уплатить налоги и сборы на сумму от 12 до 15 млрд чешских крон.

Также министр внутренних дел Вит Ракушан недавно заявил, что сумма, которую уплатят в бюджет украинские беженцы в этом году, значительно превысит оказанную поддержку.

В настоящее время в Чехии находятся около 383 тысяч украинцев со временной защитой. Три четверти из них – дети, женщины и пожилые люди.

Сначала украинцам платили 5000 чешских крон для покрытия базовых первоочередных нужд, отдельно выплачивалась компенсация хозяевам за жилье. С июля 2023 года изменились правила выплат – в гуманитарную денежную помощь начали включать средства на проживание и жилье, которое нужно арендовать самостоятельно. Получить это пособие могут только семьи с доходом ниже прожиточного минимума.

Напомним, мы писали, кто из беженцев в Чехии будет получать увеличенную помощь. На вдвое большие выплаты имеют право уязвимые категории людей.

Также мы рассказывали, на что украинские беженцы жалуются чешскому омбудсмену. Больше всего обращений было связано с вопросами временной защиты и проживания.

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