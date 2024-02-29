Деньги уже возвращаются. Сколько Чехия потратила на помощь украинским беженцам

Согласно данным Министерства труда, с начала войны государство предоставило 16,33 млрд чешских крон (приблизительно 645 млн евро) гуманитарной денежной помощи украинским беженцам. В 2022 году помощь составила 8,7 млрд чешских крон (343 млн евро), в 2023-м – почти 6,96 млрд (239 млн евро). Также чеcкие домохозяйства, принимавшие украинских беженцев, получили компенсации на сумму 2,84 млрд крон (112 млн евро).

В то же время благодаря упрощенному выходу на рынок труда многие украинцы устроились на работу и уже начали возвращать предоставленную помощь. Об этом сказал министр труда Мариан Юречка. По его данным, в 2023 году украинцы со временной защитой могли уплатить налоги и сборы на сумму от 12 до 15 млрд чешских крон.

Также министр внутренних дел Вит Ракушан недавно заявил, что сумма, которую уплатят в бюджет украинские беженцы в этом году, значительно превысит оказанную поддержку.

В настоящее время в Чехии находятся около 383 тысяч украинцев со временной защитой. Три четверти из них – дети, женщины и пожилые люди.

Сначала украинцам платили 5000 чешских крон для покрытия базовых первоочередных нужд, отдельно выплачивалась компенсация хозяевам за жилье. С июля 2023 года изменились правила выплат – в гуманитарную денежную помощь начали включать средства на проживание и жилье, которое нужно арендовать самостоятельно. Получить это пособие могут только семьи с доходом ниже прожиточного минимума.