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Две системные проблемы. На что украинские беженцы жалуются чешскому омбудсмену

Чехия, Прага, Четверг 08 февраля 2024 12:37
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Две системные проблемы. На что украинские беженцы жалуются чешскому омбудсмену Фото: Украинские беженцы в Чехии, Прага (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Чехии обращаются к чешскому омбудмену, когда не могут решить важные вопросы. Это помогло выявить системные проблемы, с которыми сталкиваются бежавшие от войны.

Больше всего обращений было связано с вопросами временной защиты и проживания, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ukraina.radio.cz.

В 2022 году от украинцев поступило 120 заявлений, в 2023-м – 90. В то же время почти половина прошлогодних обращений касалась ситуации с жильем и отказа во временной защите. Еще 25 заявлений было о социальном обеспечении. В частности, беженцы пытались решить проблемы с нехваткой денег на основные жизненные нужды и жилье, с признанием права на гуманитарную помощь и с получением гуманитарной помощи или экстренной помощи, сообщила представитель чешского общественного защитника прав человека Маркета Бочкова.

Благодаря этим жалобам чешский омбудсмен Станислав Кржечек обнаружил две системные проблемы. Одна из них касается беженцев, которые ухаживают за близкими с инвалидностью и поэтому не могут работать.

"Мы уже и раньше обращали внимание, что оплатить основные жизненные потребности и жилье иногда не способны даже те получатели гуманитарной помощи, которые работают. А те, кто в связи с уходом не работает, находятся в еще более сложной ситуации", – отметила она.

Вторая проблема – получение временной защиты в Чехии людей, уже получавших такую защиту в другом государстве.

"Чешские органы, ссылаясь на закон о статусе лиц со временной защитой Lex Ukrajina, отказываются предоставлять временную защиту прибывшим из Украины, которые уже получили ее раньше или подали прошение о нем в другом государстве ЕС. Они даже не выясняют, есть ли у просителей временной защиты серьезная причина для переезда в Чехию. Эта практика, по нашему мнению, противоречит директиве ЕС о временной защите", – сказала Маркета Бочкова.

По ее словам, омбудсмен регулярно обращает внимание МВД на проблемы с условиями предоставления временной защиты.

Осенью 2023 года общественный защитник прав человека в Чехии Станислав Кржечек призвал прибывших в страну украинцев обращаться к нему со своими проблемами.

Также мы сообщали, как устроились украинские беженцы в Чехии. Часть пошли на рискованную работу из-за нехватки денег и часть начали занимать деньги в пищу.

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