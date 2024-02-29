Гроші вже повертаються. Скільки Чехія витратила на допомогу українським біженцям

Згідно з даними Міністерства праці, з початку війни держава надала 16,33 млрд чеських крон (приблизно 645 млн євро) гуманітарної грошової допомоги українським біженцям. У 2022 році допомога склала 8,7 млрд чеських крон (343 млн євро), у 2023-му – майже 6,96 млрд (239 млн євро).Також чеcькі домогосподарства, які приймали українських біженців, отримали компенсації на суму 2,84 млрд крон (112 млн євро).

Водночас завдяки спрощеному виходу на ринок праці багато українців влаштувалися на роботу і вже почали повертати надану допомогу. Про це сказав міністр праці Маріан Юречка. За його даними, у 2023 році українці із тимчасовим захистом могли сплатити податків та зборів на суму від 12 до 15 млрд чеських крон.

Також міністр внутрішніх справ Віт Ракушан нещодавно заявив, що сума, яку сплатять до бюджету українські біженці цього року, значно перевищить надану підтримку.

Наразі у Чехії перебувають близько 383 тисяч українців із тимчасовим захистом. Три чверті з них – діти, жінки та люди похилого віку.

Спочатку українцям платили 5000 чеських крон для покриття базових першочергових потреб, окремо виплачувалася компенсація господарям за житло. Із липня 2023 року змінилися правила виплат – до гуманітарної грошової допомоги почали включати кошти на проживання та житло, яке треба орендувати самостійно. Отримати цю допомогу можуть лише сім'ї з доходом нижче прожиткового мінімуму.