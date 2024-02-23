Новые правила жилья в Чехии: кто из беженцев будет получать увеличенную помощь

В 2024 году в Чехии изменяются условия бесплатного проживания для украинцев. С 1 сентября для всех беженцев гуманитарное жилье будут предоставлять всего на 90 дней.

Что делать уязвимым категориям украинцев, которые имели право на бесплатное проживание бессрочно, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz .

Срок проживания в бесплатном гуманитарном жилье, которое оплачивает государство, с 1 сентября 2024 года составит 90 дней вместо 150 дней, как сейчас. Эти изменения будут касаться всех беженцев без исключения, поэтому оплачивать жилье собственными силами придется и уязвимым категориям – матерям с маленькими детьми, пожилым людям, лицам с инвалидностью. До сих пор уязвимые беженцы имели право на гуманитарное жилье без ограничения в 150 дней.

Как власти Чехии будут поддерживать таких украинцев, изданию объяснили в Минтруда страны.

В ведомстве отметили, что проживание людей со временной защитой поддерживается предоставлением финансовой помощи. А для уязвимых лиц увеличили выплаты на жилье. В частности, в зарегистрированном жилье будут выплачиваться 6 000 крон (9867 грн) на человека, в незарегистрированном жилье – 4 800 крон (7894 грн) на человека. Для неуязвимых категорий эти выплаты вдвое меньше.

Кроме того, беженцы могут получить чрезвычайную неотложную помощь в случае потери или риска потерять жилье. Такая выплата может быть назначена повторно в течение календарного года до 20 размеров прожиточного минимума.

Также в Минтруда готовят дополнительные выплаты для уязвимых лиц, но пока нет информации о суммах и условиях получения, рассказала юридический консультант из МОМ Тереза Ибрагим.

Между тем, в МВД Чехии советуют беженцам или арендовать жилье, или договариваться с общежитием о дальнейшей оплате за проживание.