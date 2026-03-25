Деньги за потерянную работу и жилье: кому нужно подать заявление в Реестр убытков

Количество заявлений в Международный реестр убытков пока не соответствует масштабам потерь Украины, поэтому граждан призывают активнее фиксировать убытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк .

Главное: В Международный реестр убытков пока подано лишь 115 тысяч заявлений , что не соответствует реальным масштабам потерь Украины.

, что не соответствует реальным масштабам потерь Украины. Подавать заявления могут те, кто потерял работу, доход, место жительства или потерял близких.

те, кто потерял работу, доход, место жительства или потерял близких. Владельцы жилья на ВОТ имеют право на компенсацию, даже если дом целы.

имеют право на компенсацию, даже если дом целы. Механизм компенсации включает три этапа : Реестр, Компенсационная комиссия и Фонд выплат.

: Реестр, Компенсационная комиссия и Фонд выплат. Заявление можно подать через приложение "Дія" или в ЦПАУ .

. Наполнение реестра заявлениями является критическим условием для формирования международного фонда, из которого будут осуществляться реальные выплаты.

По ее словам, по состоянию на сегодня в реестр подано около 115 тысяч заявлений. Она обращает внимание на то, что для страны, где от войны пострадал фактически каждый, это очень мало.

Почему количество заявлений имеет значение

В парламенте объясняют, что компенсационный механизм работает поэтапно, и сейчас ключевым является именно наполнение реестра.

Сначала, в 2023 году, создали Международный реестр убытков. В конце 2025 года появилась международная Компенсационная комиссия. Следующий этап - формирование фонда, из которого украинцы будут получать выплаты.

Но без достаточного количества заявлений этот процесс не сможет двигаться дальше.

Именно поэтому, отмечают в Верховной Раде, важно, чтобы как можно больше граждан, бизнеса и общин зафиксировали свои потери уже сейчас.

Подаваться могут не только владельцы разрушенного жилья

Речь идет не только о поврежденном или уничтоженном имуществе. Подать заявление могут:

обычные граждане;

предприниматели и компании;

органы местного самоуправления;

государственные и коммунальные предприятия.

В то же время сам перечень оснований значительно шире, чем многие думают. В реестре можно зафиксировать не только потерю жилья, но и:

потерю работы или дохода;

потерю места жительства;

гибель близких;

другие последствия полномасштабной войны.

Важный нюанс для людей с жильем на ВОТ

Отдельно в парламенте обращают внимание на тех, чье жилье осталось на временно оккупированных территориях.

Даже если оно не разрушено, но человек не имеет к нему доступа или не может им пользоваться или распоряжаться, это также считается потерей.

Фактически речь идет о ситуации, когда право собственности остается лишь формальным.

Как подать заявление

Подать заявление в Международный реестр можно достаточно просто:

через приложение "Дія";

или в центрах предоставления административных услуг.

Почему альтернатив почти нет

Шуляк также скептически оценила идею, что государство могло бы выкупать жилье граждан на временно оккупированных территориях. По ее словам, из-за войны и ограниченных ресурсов это нереалистично.

Именно поэтому международный компенсационный механизм остается ключевым инструментом возмещения убытков. И чем больше украинцев зафиксируют свои потери уже сейчас, тем больше шансов, что этот механизм заработает быстрее и люди смогут получить реальные выплаты.