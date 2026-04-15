Деньги в обмен на нефть: Мадьяр назвал условие для разблокирования кредита Украине от ЕС

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна снимет вето на кредит Украине от ЕС в размере 90 млрд евро, как только будет восстановлен поток нефти по трубопроводу "Дружба".
Мадьяр заявил, что ожидает, что Виктор Орбан, который уходит в отставку, снимет свое вето на кредит Украине от ЕС в размере 90 млрд евро, как только будет восстановлен поток нефти по ключевому трубопроводу.
Комментарии Мадьяра в интервью государственному телевидению прозвучали после того, как он в начале этой недели заявил, что его страна не будет препятствовать Киеву получить помощь от ЕС.
Он сказал, что Венгрия все еще сохранит свой отказ от финансового участия в кредите.
Напомним, ранее мы сообщали, что победа на выборах в Венгрии лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра не означает автоматического разблокирования кредита для Украины от ЕС на 90 млрд евро.
Мадьяр заявил, что готов обсудить вопрос с европейскими лидерами, однако решение фактически принял еще в декабре Евросовет - и тогда Венгрия, Словакия и Чехия получили право не присоединяться к программе.
Как сообщало РБК-Украина, даже если Будапешт снимает свои возражения, очередь за Братиславой - Словакия и ее премьер Роберт Фицо до сих пор не изменили позицию.
К этому добавляется обычная бюрократическая волокита: формирование нового венгерского правительства само по себе займет время.
Вместе с тем, как стало известно, Еврокомиссия отсрочила первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро для Украины.