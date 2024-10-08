Банк может списать деньги с карты без ведома клиента: почему так происходит

Неприятным сюрпризом для клиентов "Ощадбанка" может стать договорное списание со счета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.

Что нужно знать о договорном списании

По словам чиновника, на протяжении текущей недели в контакт-центр "Ощадбанка" поступало много вопросов, касающихся этой темы.

Наумов отметил, что процедура под названием "договорное списание" предусмотрена в пункте 7.1 раздела VII Договора комплексного банковского обслуживания "Ощадбанка".

"Она состоит в том, что когда по счету клиента появляется просроченная задолженность, то банк автоматически перекрывает ее денежными средствами, которые находятся на другом счете этого клиента", - объяснил он.

Уточняется, что при этом речь идет только о "счетах в гривне".

Председатель правления банка отметил, что сейчас подобные вопросы от клиентов активно поступают из-за того, что до 28 сентября 2024 года договорное списание проводилось только по счетам, открытым в одной области.

Сейчас оно осуществляется со всех счетов клиента в банке.

Как избежать договорного списания

Чтобы этого неприятного сюрприза не произошло, Наумов посоветовал:

своевременно вносить платежи по кредиту

погашать банковские комиссии

оставлять на конец месяца на балансе сумму, достаточную для списания комиссии за услугу информирования и т.п.

"Главный совет - вовремя проверять наличие задолженности", - подчеркнул чиновник.

Он уточнил, что это можно сделать через:

контакт-центр – с помощью оператора или голосового помощника Софии (в автоматическом режиме)

чат-бот банка

обращение в отделение банка

портал "Ощад 24/7" (в WEB-версии)

приложение "Мобільний Ощад"

"Кроме того, банк информирует клиента о возникновении задолженности посредством SMS или Viber", - подытожил председатель правления.

Пост Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)