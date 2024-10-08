Банк может списать деньги с карты без ведома клиента: почему так происходит
Неприятным сюрпризом для клиентов "Ощадбанка" может стать договорное списание со счета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.
Что нужно знать о договорном списании
По словам чиновника, на протяжении текущей недели в контакт-центр "Ощадбанка" поступало много вопросов, касающихся этой темы.
Наумов отметил, что процедура под названием "договорное списание" предусмотрена в пункте 7.1 раздела VII Договора комплексного банковского обслуживания "Ощадбанка".
"Она состоит в том, что когда по счету клиента появляется просроченная задолженность, то банк автоматически перекрывает ее денежными средствами, которые находятся на другом счете этого клиента", - объяснил он.
Уточняется, что при этом речь идет только о "счетах в гривне".
Председатель правления банка отметил, что сейчас подобные вопросы от клиентов активно поступают из-за того, что до 28 сентября 2024 года договорное списание проводилось только по счетам, открытым в одной области.
Сейчас оно осуществляется со всех счетов клиента в банке.
Как избежать договорного списания
Чтобы этого неприятного сюрприза не произошло, Наумов посоветовал:
- своевременно вносить платежи по кредиту
- погашать банковские комиссии
- оставлять на конец месяца на балансе сумму, достаточную для списания комиссии за услугу информирования и т.п.
"Главный совет - вовремя проверять наличие задолженности", - подчеркнул чиновник.
Он уточнил, что это можно сделать через:
- контакт-центр – с помощью оператора или голосового помощника Софии (в автоматическом режиме)
- чат-бот банка
- обращение в отделение банка
- портал "Ощад 24/7" (в WEB-версии)
- приложение "Мобільний Ощад"
"Кроме того, банк информирует клиента о возникновении задолженности посредством SMS или Viber", - подытожил председатель правления.
Пост Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)
Услуги и программы "Ощадбанка"
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Ощадбанк" изменил условия пользования некоторыми карточками. Речь идет, в частности, о работе карт, срок действия которых истек после февраля 2022 года.
Кроме того, "Ощадбанк" открыл новую депозитную программу "Моя перемога" - с процентной ставкой 13,5%. Депозит можно открывать сроком действия на 6 месяцев, а минимальная сумма вклада - 10 тыс. грн (программа предусмотрена как для гривневых, так и для долларовых капиталовложений).
13 сентября 2024 года стало известно, что "Ощадбанк" запустил новую услугу для предпринимателей и бизнесменов - QR-оплату.
Среди ключевых преимуществ QR-оплаты выделяют прежде всего предоставление предпринимателям доступа к полной аналитике и детальной статистике платежей (что помогает глубоко анализировать финансовые потоки, отслеживать тренды продаж и лучше понимать поведение клиентов).
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