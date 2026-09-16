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Экономия перед зимой: банкир объяснил, сколько средств держать в валюте

14:55 16.09.2026 Ср
4 мин
aimg Анастасия Мацепа
Экономия перед зимой: банкир объяснил, сколько средств держать в валюте Фото: как украинцам подготовить сбережения к зимнему периоду (Getty Images)
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В преддверии зимнего периода украинцам следует пересмотреть подход к сбережениям и не оставлять свободные средства без движения. Один из возможных вариантов – сочетание гривневых депозитов, ОВГЗ и иностранной валюты.

Как распределить средства и существует ли универсальная модель для всех, – рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на подкаст.

По словам банкира, ожидание "идеального момента" для размещения средств может приводить к потере потенциального дохода. Сейчас на депозитном рынке есть предложения по ставкам на уровне 17–17,5% годовых, хотя конкретная доходность зависит от банка и срока размещения средств.

Мамедов также предостерег от восприятия валюты как универсального способа хранения капитала. По его словам, инфляция влияет не только на гривну, ведь покупательная способность доллара и евро тоже со временем меняется.

''Моя рекомендация проста: деньги должны работать. Во-первых, это не позволяет обесцениваться вашему капиталу. А во-вторых, это все же позволяет восстанавливать и развивать нашу страну. Деньги, которые где-то ''скрыты'', не работают на экономику'', – подчеркнул банкир.

Как можно распределить сбережения

Как один из возможных подходов Мамедов привел условную модель, при которой около половины сбережений можно оставить в гривневых инструментах, а остальное распределить между иностранными валютами. В то же время, он подчеркнул, что такую пропорцию не следует воспринимать как универсальную рекомендацию для всех.

Выбор валюты, по его словам, также целесообразно увязывать с предстоящими расходами. К примеру, если человек регулярно путешествует или имеет расходы в странах Еврозоны, часть средств можно хранить в евро. Это позволит избегать дополнительных затрат на конвертацию.

Гривневые сбережения, особенно в случае значительных сумм, банкир советует рассматривать не только с точки зрения депозитов, но и ОВГЗ. При этом при покупке облигаций следует учитывать возможные банковские или брокерские комиссии, а также стоимость обслуживания счета.

Что будет с курсом доллара

Говоря о валютном рынке, Мамедов отметил, что пока не видит предпосылок для ажиотажного спроса на иностранную валюту. По его мнению, объем валютных резервов и международной помощи позволяет НБУ сохранять контролируемость валютного рынка.

В то же время банкир предположил, что в конце года курс может двигаться по направлению около 45 грн за доллар. Однако точность такого прогноза, по его словам, ограничена из-за влияния войны, объемов международной помощи и бюджетных нужд.

Для человека, покупающего валюту как часть сбережений, Мамедов советует сосредотачиваться не столько на попытках угадать самый выгодный момент для покупки, сколько на определении адекватной доли валюты в собственных сбережениях.

Почему важно подтверждать происхождение средств

Отдельно банкир объяснил, как работает финансовый мониторинг. По его словам, проверка отдельных операций не означает автоматической блокировки счета или пристрастного отношения к клиенту.

Современные системы финмониторинга в значительной степени автоматизированы. Алгоритмы анализируют операции и могут обращать внимание на нетипичное для конкретного клиента финансовое поведение. Например, дополнительная проверка может вызвать значительное поступление средств с последующим распределением на большое количество карт или другие операции, существенно отличающиеся от обычного пользования счетом.

''Есть автоматические алгоритмы, которые анализируют весь массив операций, проходящий в банке. Если есть какие-то несоответствия, то эта операция переносится на углубленное изучение'', – объяснил Мамедов.

В такой ситуации банк может обратиться к клиенту с просьбой объяснить экономическое содержание сделки или предоставить документы, подтверждающие происхождение средств.

Мамедов советует не игнорировать такие обращения, а как можно скорее связаться с банком через службу поддержки, мобильное приложение или другие официальные каналы и предоставить необходимую информацию.

По словам банкира, в процессе интеграции Украины в европейское финансовое пространство требования к прозрачности происхождения средств будут иметь все большее значение. Поэтому накапливающим, инвестирующим или проводящим значительные финансовые операции, важно иметь возможность подтвердить источник доходов.

''Нужно всегда думать о том, как объяснить, где ты заработал средства, которые планируешь инвестировать. Это могут быть документальные подтверждения дохода от продажи активов, размещение депозитов, поданная декларация или полученная заработная плата. И в дальнейшем требования по происхождению средств будут только усиливаться'', – подытожил Мамедов.

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Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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