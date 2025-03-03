Денег больше не будет. Удержится ли энергетика Украины без помощи США

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Полная остановка помощи

Устоит ли энергосистема без поддержки USAID

Что предшествовало решению США

Полная остановка помощи

Вскоре после спора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, который произошел в Белом доме 28 февраля, американское издание NBC News сообщило, что Государственный департамент США останавливает программы Агентства США по международному развитию (англ. United States Agency for International Development, USAID) по помощи Украине в энергетической сфере. Один из двух представителей агентства в комментарии для издания сказал: "Это существенно подрывает возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и является сигналом для России, что мы не беспокоимся об Украине и наших прошлых инвестициях".

Этот же представитель, не называя себя, добавил, что Россия ведет против Украины экономическую войну и агентство USAID играло центральную роль в обеспечении устойчивости украинской экономики и укреплении энергетической системы. "Мы предоставили большое количество помощи, чтобы избежать макроэкономического кризиса", - сказал он.

Оба представителя USAID, которые комментировали ситуацию, отметили, что выход агентства из Украины оставит ее энергетическую систему уязвимой на фоне российских атак с воздуха. Также Госдеп остановил программу поддержки финансово сектора Украины, ссылаясь на то, что Белый дом не видел, куда тратились деньги USAID последние несколько лет.

Устоит ли энергосистема без поддержки USAID

Бесспорно, программы агентства USAID для обеспечения работы энергосистемы Украины были важными. Эта организация финансировала и оказала экспертную поддержку программе под названием "Проект энергетической безопасности". В рамках этой программы НЭК "Укрэнерго" (оператор магистральной электросети), облэнерго, компании, которые производят электроэнергию, большое количество коммунальных предприятий получали необходимое оборудование, которое позволило заместить разрушенное, поврежденное имущество и пройти сложные зимы предыдущих военных лет.

По словам эксперта по энергетическим вопросам Геннадия Рябцева, на сегодня работа американского агентства начинает успешно замещаться помощью от стран Европейского Союза. После первых решений Трампа о приостановке работы USAID в Украине наше правительство обратилось за поддержкой к странам Европы. В ответ на это Секретариат Энергетического сообщества (международной организации, которая разрабатывает общее законодательство в сфере энергетики для стран ЕС и некоторых соседних стран) недавно сообщил, что он заключил соглашения с поставщиками энергетического оборудования для нужд Украины.

"Меньше недели назад Секретариат выпустил соответствующее разъяснение, в котором утверждал, что он заключил соглашение с контрактором, через которого осуществлялась реализация "Проекта энергетической безопасности", - пояснил эксперт, добавив, что речь идет как раз о том оборудовании, которое поставлялось при участии США.

Таким образом, Европейский Союз продолжит поддерживать энергосистему Украины, независимо от позиции Белого Дома. "Что европейцы могли забрать на себя, они забрали", - подчеркнул в комментарии РБК-Украина Геннадий Рябцев.

Дополнительным подтверждением поддержки со стороны ЕС стало заявление Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины от 23 февраля. В этом заявлении сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения для усиления энергетической безопасности нашего государства страны ЕС предоставили финансирование в размере 2 миллиарда евро. Отдельно в Украину было отправлено более 8 850 электрогенераторов и более 3 600 трансформаторов.

"Только осенью 2024 года было предоставлено 160 миллионов евро на восстановление электростанций и сетей, на поставки оборудования и т.д.", - говорится в заявлении чиновников.

Геннадий Рябцев добавил, что многие частные компании уже заключили контракты на поставку энергетического оборудования в Украину, эти договоры будут выполняться независимо от политических событий.

Однако, отметил эксперт, тревогу вызывает возможный риск ограничения поставок в Украину средств поражения для систем противовоздушной и противоракетной обороны.

"В части обеспечения энергетической безопасности, у меня каких-то больших опасений нет. Фатальных последствий не будет. У меня значительно большее беспокойство вызывает возможность прекращения поставок средств поражения для комплексов противоракетной обороны", - сказал Геннадий Рябцев, добавив, что состояние работы энергетики в частности и экономики в целом определяет уровень защищенности от атак российских ракет и дронов.

Что предшествовало решению США

20 января 2025 года, в первый день пребывания на посту президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке работы агентства USAID на 90 дней. Решением также поручалось проверить все программы грантованной (бесплатной) помощи, которые предоставляло это агентство. В частности, это решение касалось работы USAID в Украине.

26 января украинский офис USAID сообщил, что он получил распоряжение Госдепа приостановить финансирование проектов. 28 января издание Reuters сообщило, что администрация Трампа отправила в отпуск почти 60 топ-чиновников USAID.

В ответ на это, 29 января президент Владимир Зеленский поручил правительству провести переговоры со странами Евросоюза для замещения помощи, которая получалась от американского агентства, а ключевые проекты финансировать из внутренних ресурсов.

3 февраля миллиардер Илон Маск, который возглавил новосозданный Департамент эффективности государственного управления (DOGE), заявил, что USAID - "преступная организация, ей пора умереть". В тот же день, государственный секретарь Марко Рубио сообщил, что он начал исполнять обязанности директора USAID. 5 февраля он заявил, что деятельность агентства должна продвигать интересы США, а не быть благотворительностью.

11 февраля издание Politico сообщило, что с выходом США из многих гуманитарных проектов по миру, Китай начал предлагать соответствующим странам свою помощь, распространяя свое политическое влияние.