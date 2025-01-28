Трамп отправил в отпуск почти 60 сотрудников USAID, - Reuters

Администрация Дональда Трампа призвала сотрудников USAID поддержать изменение подходов к оказанию международной помощи. Они должны соответствовать политике "Америка прежде всего", направленной на приоритеты США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет издание, администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников Агентства США по международному развитию (USAID). Это произошло после того, как США полностью заморозили американскую помощь во всем мире.

Также отмечается, что администрация Трампа пригрозила "дисциплинарными взысканиями" любому сотруднику, который игнорирует ее приказы. Во внутренней служебной записке, разосланной сотрудникам USAID, говорится о том, что новое руководство обнаружило несколько действий в агентстве, которые, "как представляется, были направлены на то, чтобы обойти указы президента и мандат американского народа".

"Как следствие, мы отправили ряд сотрудников USAID в административный отпуск с полным сохранением заработной платы и льгот до дальнейшего уведомления, пока мы не завершим анализ этих действий", - говорится в служебной записке и.о. администратора Джейсона Грея, с которой ознакомилось агентство Reuters.

В служебной записке не указано, сколько людей пострадало от этого решения, но шесть источников, знакомых с этим вопросом, сообщили Reuters, что речь идет о 57-60 человек.

По словам двух собеседников, в отпуск отправлены карьерные сотрудники, которые занимают руководящие должности почти во всех бюро USAID, расположенных в Вашингтоне, и занимаются различными вопросами - от энергетической безопасности до безопасности водных ресурсов, детского образования и цифровых технологий.

США заморозили иностранную помощь

Ранее мы писали, что Трамп подписал указ, которым фактически заморозил программы помощи другим государствам на 90 дней. Программы проверят, чтобы определить, соответствуют ли они политическим целям администрации Трампа.

Кроме того, Государственный департамент США издал директиву о замораживании международной помощи и приостановлении новой. Это приостановили предоставление Украине некоторой гуманитарной помощи.