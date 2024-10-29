Где в Украине самый дорогой проезд в транспорте: обзор тарифов по областям

Фото: Сколько стоит проезд в Украине (Getty Images)

Стоимость проезда в городском транспорте Украины варьируется в соответствии с областью. Средняя цена билета составляет 9,73 гривны.

РБК-Украина рассказывает, где в Украине самый дорогой проезд в общественном транспорте.

Согласно информации Государственной службы статистики, по состоянию на сентябрь 2024 среднемесячная стоимость проезда в общественном транспорте Украины составила 9,73 грн за билет. Самая высокая стоимость проезда зафиксирована в: Львовской области - 16,96 грн

Житомирской области - 15 грн

Черниговской области - 13,84 грн

Тернопольской области - 13,61 грн

Черновицкой области - 12,96 грн

Ивано-Франковской области - 12,16 грн. В то же время самыми дешевыми регионами по стоимости проезда стали: Киевская область - 5 грн

Херсонская область - 6 грн

Кировоградская область - 6,48 грн

Харьковская область - 6,60 грн

Хмельницкая область - 7,96 грн. Средняя стоимость билета за проезд в общественном транспорте Киева составила 8 гривен. А в Харькове до конца года проезд останется бесплатным. Бесплатный проезд остается в метро, ​​трамваях, троллейбусах и коммунальных автобусах.