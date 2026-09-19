Громады потеряют миллиарды? Глава Днепропетровского облсовета упрекнул Минфин из-за бюджета-2027

Днепропетровщина может потерять 4,52 млрд грн

По словами, из областного бюджета Днепропетровской области планируют изъять 831,3 млн грн, еще 3,6889 млрд грн - из бюджетов территориальных громад.

В целом это 4,52 млрд грн реверсной дотации, то есть средств, передаваемых из местных бюджетов в государственный.

В то же время для области предусмотрено 1,3581 млрд грн. базовой дотации. Таким образом объем реверсной дотации превышает базовую дотацию примерно на 3,16 млрд грн.

Громадам могут оставить меньше НДФЛ

Лукашук также обратил внимание на долю налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которая остается в распоряжении громад.

В проекте бюджета-2027 предлагается вернуться к зачислению 60% НДФЛ в местные бюджеты вместо нынешних 64%.

По оценке Ассоциации городов Украины, уменьшение доли НДФЛ с 64% до 60% будет означать для местных бюджетов потерю 18,2 млрд грн в 2027 году. Ассоциация выступает за сохранение 64% НДФЛ за громадами.

Лукашук подчеркивает, что дополнительные 4% НДФЛ громады используют, в частности, для покрытия разницы в тарифах и обеспечения работы критической инфраструктуры.

"Со всем уважением к Минфину и задаче сэкономить каждую гривну. Но посчитайте сами. Расходы госбюджета-2027 запланированы на уровне 7,27 трлн грн. Реверс из нашей области в этой сумме составляет 0,06%", - заявил Лукашук.

По его словам, для громад Днепропетровской области речь идет не об абстрактных бюджетных показателях, а о финансировании конкретных потребностей.

"Для громад области это больницы, тепло, вода и укрытия. Забрать эти деньги у региона, по которому бьют каждый день, и назвать это выравниванием не выйдет", - отметил глава облсовета.

Ассоциация городов оценивает потери общин более чем в 220 млрд грн

Проблема касается не только Днепропетровской области. По оценке Ассоциации городов Украины, проект госбюджета-2027 предусматривает общее сокращение финансовых ресурсов территориальных громад на 224,5 млрд грн.

В эту сумму Ассоциация включает, в частности, 18,2 млрд грн из-за уменьшения доли НДФЛ, 19,2 млрд грн реверсной дотации, 85 млрд грн отсутствующей компенсации разницы в тарифах, 90 млрд грн недопоступлений от изъятия "военного" и "силового" НДФЛ, а также сокращение отдельных субвенций.

"Нет в проекте и субвенции на работу районных советов. Снова нужно будет дофинансировать их из областного бюджета. Районные советы избрали люди, и мандат избирателей не отменяется отсутствием строчки в бюджете", - добавил Лукашук.

Отдельно Ассоциация городов выступает против изъятия реверсной дотации. В проекте бюджета на 2027 год она предусмотрена для 218 бюджетов громад и составляет в целом 19,2 млрд грн. Базовую дотацию планируют предоставить 961 громаде - в целом 28,4 млрд грн.

"Главное слово скажут народные депутаты во время голосования в ВРУ. Поэтому обращаюсь к ним, прежде всего от нашей области и прифронтовых регионов. Первое: оставить громадам 64% НДФЛ на постоянной основе. Второе: не изымать реверс у прифронтовых регионов и громад", - резюмировал Лукашук.

Минфин переносит часть расходов на конец 2026 года

Дискуссия о ресурсах местных бюджетов проходит на фоне проблем с финансированием государственных расходов уже в 2026 году.

17 сентября глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что Минфин перенес на декабрь 39 млрд грн капитальных расходов, которые планировали профинансировать в сентябре-ноябре.

Среди них - расходы на строительство и реконструкцию больниц, укрытия в медицинских и учебных заведениях, защиту энергетики и социальное жилье.

Причиной названы проблемы с получением международного финансирования. По словам Пидласой, перенос таких расходов на декабрь может означать, что часть из них в этом году вообще не успеют профинансировать.

В то же время в проекте госбюджета-2027 правительство заложило рекордные расходы на оборону - 4,89 трлн грн. Общие расходы государственного бюджета составляют около 7,27 трлн грн.