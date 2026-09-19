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Громады потеряют миллиарды? Глава Днепропетровского облсовета упрекнул Минфин из-за бюджета-2027

10:28 19.09.2026 Сб
4 мин
aimg Юлия Бойко
Прифронтовые регионы могут потерять миллиарды из-за бюджета-2027 (фото: facebook.com/MVLukashuk)

Проект госбюджета-2027 предусматривает изъятие средств из местных бюджетов, в частности более 4,5 млрд грн из бюджетов Днепропетровской области. Это означает сокращение ресурсов для прифронтовых общин на больницы, тепло, воду, укрытия и восстановление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, раскритиковавшего подходы Минфина к формированию госбюджета.

Днепропетровщина может потерять 4,52 млрд грн

По словами, из областного бюджета Днепропетровской области планируют изъять 831,3 млн грн, еще 3,6889 млрд грн - из бюджетов территориальных громад.

В целом это 4,52 млрд грн реверсной дотации, то есть средств, передаваемых из местных бюджетов в государственный.

В то же время для области предусмотрено 1,3581 млрд грн. базовой дотации. Таким образом объем реверсной дотации превышает базовую дотацию примерно на 3,16 млрд грн.

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Громадам могут оставить меньше НДФЛ

Лукашук также обратил внимание на долю налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которая остается в распоряжении громад.

В проекте бюджета-2027 предлагается вернуться к зачислению 60% НДФЛ в местные бюджеты вместо нынешних 64%.

По оценке Ассоциации городов Украины, уменьшение доли НДФЛ с 64% до 60% будет означать для местных бюджетов потерю 18,2 млрд грн в 2027 году. Ассоциация выступает за сохранение 64% НДФЛ за громадами.

Лукашук подчеркивает, что дополнительные 4% НДФЛ громады используют, в частности, для покрытия разницы в тарифах и обеспечения работы критической инфраструктуры.

"Со всем уважением к Минфину и задаче сэкономить каждую гривну. Но посчитайте сами. Расходы госбюджета-2027 запланированы на уровне 7,27 трлн грн. Реверс из нашей области в этой сумме составляет 0,06%", - заявил Лукашук.

По его словам, для громад Днепропетровской области речь идет не об абстрактных бюджетных показателях, а о финансировании конкретных потребностей.

"Для громад области это больницы, тепло, вода и укрытия. Забрать эти деньги у региона, по которому бьют каждый день, и назвать это выравниванием не выйдет", - отметил глава облсовета.

Ассоциация городов оценивает потери общин более чем в 220 млрд грн

Проблема касается не только Днепропетровской области. По оценке Ассоциации городов Украины, проект госбюджета-2027 предусматривает общее сокращение финансовых ресурсов территориальных громад на 224,5 млрд грн.

В эту сумму Ассоциация включает, в частности, 18,2 млрд грн из-за уменьшения доли НДФЛ, 19,2 млрд грн реверсной дотации, 85 млрд грн отсутствующей компенсации разницы в тарифах, 90 млрд грн недопоступлений от изъятия "военного" и "силового" НДФЛ, а также сокращение отдельных субвенций.

"Нет в проекте и субвенции на работу районных советов. Снова нужно будет дофинансировать их из областного бюджета. Районные советы избрали люди, и мандат избирателей не отменяется отсутствием строчки в бюджете", - добавил Лукашук.

Отдельно Ассоциация городов выступает против изъятия реверсной дотации. В проекте бюджета на 2027 год она предусмотрена для 218 бюджетов громад и составляет в целом 19,2 млрд грн. Базовую дотацию планируют предоставить 961 громаде - в целом 28,4 млрд грн.

"Главное слово скажут народные депутаты во время голосования в ВРУ. Поэтому обращаюсь к ним, прежде всего от нашей области и прифронтовых регионов. Первое: оставить громадам 64% НДФЛ на постоянной основе. Второе: не изымать реверс у прифронтовых регионов и громад", - резюмировал Лукашук.

Минфин переносит часть расходов на конец 2026 года

Дискуссия о ресурсах местных бюджетов проходит на фоне проблем с финансированием государственных расходов уже в 2026 году.

17 сентября глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что Минфин перенес на декабрь 39 млрд грн капитальных расходов, которые планировали профинансировать в сентябре-ноябре.

Среди них - расходы на строительство и реконструкцию больниц, укрытия в медицинских и учебных заведениях, защиту энергетики и социальное жилье.

Причиной названы проблемы с получением международного финансирования. По словам Пидласой, перенос таких расходов на декабрь может означать, что часть из них в этом году вообще не успеют профинансировать.

В то же время в проекте госбюджета-2027 правительство заложило рекордные расходы на оборону - 4,89 трлн грн. Общие расходы государственного бюджета составляют около 7,27 трлн грн.

Подробнее о том, что предусматривает проект госбюджета-2027, на какие направления правительство планирует тратить средства и каковы основные финансовые показатели - читайте в материале РБК-Украина.

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