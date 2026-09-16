Минималка 9 546 грн и триллионы на оборону: главные цифры проекта госбюджета-2027

Кабмин подготовил проект государственного бюджета на 2027 год. Документ предусматривает выделение 4,89 трлн грн на сектор безопасности и обороны, обновленные социальные стандарты с повышением минимальной зарплаты до 9 546 грн, а также дефицит госбюджета на уровне 1,67 трлн.

Подробный обзор госбюджета на 2027 год читайте в материале РБК-Украина ниже.

Основные показатели

Общие доходы: 5,65 трлн грн (общего фонда – 3,22 млрд грн, спецфонда – 2,43 трлн грн).

Расходы: 7,27 трлн грн.

Предельный объем дефицита: 1,67 трлн.

Предельный объем государственного долга: 12,3 трлн.

Предельный объем гарантированного государством долга: 382,2 млрд. грн.

Прожиточный минимум: 3 559 грн.

Минимальная зарплата: 9 546 грн (месяц), 57,5 грн (час).

(месяц), 57,5 грн (час). Уровень безработицы: 12,4%.

Курс доллара: прогноз 47,1 (конец года – 48,3) гривны.

(конец года – 48,3) гривны. Средняя номинальная зарплата: 34 409 грн.

Поступления от приватизации: 2 миллиарда гривен.

Национальная безопасность и оборона

Общий ресурс: 4,89 триллиона гривен (43,8% ВВП)

Основные направления направления средств:

Создание, закупка, модернизация и ремонт вооружения и военной техники: 2,39 триллиона гривен

Денежное довольствие и заработная плата с начислениями: 1,79 триллиона гривен

Горюче-смазочные материалы, вещественное и другие виды обеспечения: 122,24 миллиарда гривен

Продукты питания: 56,03 миллиарда гривен

Оплата коммунальных услуг и энергоносителей: 23,41 миллиарда гривен

Медикаменты и перевязочные материалы: 3,07 миллиарда гривен

Прочие расходы: 495,16 миллиарда гривен

Антикоррупционные, правоохранительные органы и прокуратура

Офис Генпрокурора: 21,15 миллиарда гривен

ГБР: 5,50 миллиарда гривен

БЭБ: 3,25 миллиарда гривен

НАБУ: 2,86 миллиарда гривен

НАПК: 1,89 миллиарда гривен

Социальная защита и поддержка граждан

В целом Министерству социальной политики, семьи и единства предусмотрено 540,28 млрд грн (+72,57 млрд грн до 2026 года).

Основные статьи:

Трансферт Пенсионному фонду Украины: 292,82 миллиарда гривен (обеспечивает выплату пенсий, ежегодную индексацию с 1 марта почти для 10 млн пенсионеров и выплаты военнослужащим)Г

и выплаты военнослужащим)Г Поддержка лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью: 65,89 миллиарда гривен (из них 51,94 млрд. грн.

Социальная защита отдельных категорий (ВПЛ, пострадавшие от агрессии, ветераны и т.п.): 53,30 миллиарда гривен.

Жилищные субсидии и льготы: 42,32 миллиарда гривен (для поддержки 2,8 млн. домохозяйств).

Поддержка семей с детьми: 38,05 миллиарда гривен (включая помощь при рождении, уходе за ребенком до года, "єЯслі" и "Пакет малыша/школьника").

Поддержка лиц и семей с низкими доходами: 31,90 миллиарда гривен

Развитие семейных форм воспитания: 8,65 миллиарда гривен.

Оздоровление и отдых детей: 1,64 миллиарда гривен (в частности, проект "Карпатская смена").

Государственная политика по делам ветеранов

Министерству по делам ветеранов предусмотрено 20,54 миллиарда гривен (+17,3% к 2026 году):

Мероприятия и программы поддержки ветеранов и их семей: 7,51 миллиарда гривен

Обеспечение жильем ветеранов войны с инвалидностью I-II группы: 6,90 миллиарда гривен

Деятельность специалистов по сопровождению и компенсация по найму жилья: 2,59 миллиарда гривен

Публичные инвестиционные проекты: 2,18 миллиарда гривен (создание Национального военного мемориального кладбища – 1,10 млрд грн, ветеранских пространств – 1,08 млрд грн)

Гранты на ветеранское предпринимательство через Украинский ветеранский фонд: 800 миллионов гривен.

Молодежь и спорт

Общий объем расходов – 6,57 миллиарда гривен (+16,7%):

Подготовка и участие национальных сборных в международных мероприятиях, массовый спорт: 5,61 миллиарда гривен (из них на центры олимпийской подготовки – 373 млн грн, массовый спорт – 634 млн грн)

Подготовка и участие в зимних Дефлимпийских, Европейских играх и другое: 788,7 миллиона гривен

Мероприятия молодежной политики и гранты: 201,5 миллиона гривен (в том числе 140 млн грн для субъектов молодежной работы и гранты президента)

Поддержка развития пластового движения: 61,5 миллиона гривен

Здравоохранение

Государственный бюджет с трансфертами на медицину – 292,55 миллиарда гривен (из них Программа медицинских гарантий – 225,03 млрд грн):

Централизованная закупка лекарств и медизделий (онкология, ВИЧ, сердечно-сосудистые заболевания и т.п.): 20,80 миллиарда гривен

Публичные инвестиционные проекты (восстановление инфраструктуры, оборудования): 13,26 миллиарда гривен

Скрининг здоровья ("чек-апы") для групп повышенного риска: 10,00 миллиардов гривен

Система общественного здоровья: 5,08 миллиарда гривен

Услуги по зубопротезированию, стоматпомощи и сохранению репродуктивных клеток для ветеранов и ликвидаторов ЧАЭС: 1,63 миллиарда гривен

Образование и наука

Образование (с трансфертами): 328,49 миллиарда гривен, в том числе:

Заработная плата педагогам (образовательная субвенция): 192,77 миллиарда гривен

Подготовка кадров и государственные гранты на высшее образование: 66,92 миллиарда гривен

Питание учащихся 1-11 классов: 19,45 миллиарда гривен

Публичные инвестиционные проекты (укрытие, школьные автобусы, оборудование): 13,54 миллиарда гривен

Повышенные академические стипендии: 8,27 миллиарда гривен

Научная деятельность: 24,22 миллиарда гривен, в том числе:

Исследование Национальной и отраслевых академий наук: 13,01 миллиарда гривен

Исследования в высших учебных заведениях: 7,92 миллиарда гривен

Национальный фонд исследований: 959,6 миллиона гривен

Исследования в Антарктике: 940,5 миллионов гривен

Культура, медиапространство и цифровизация

Культура и медиапространство: 16,90 миллиарда гривен, в том числе:

Создание национального медиапродукта "Тысячевесна": 5,40 миллиарда гривен

реализацию программ предоставления гражданам Украины государственной помощи на приобретение книг - 190 млн грн

Общественное медиа: 3,05 миллиарда гривен

Поддержка национальных театров и коллективов: 2,39 миллиарда гривен

Противодействие дезинформации и пропаганде: 1,62 миллиарда гривен

Музеи, библиотеки и заповедники: более 2,54 миллиарда гривен в целом

Украинский культурный фонд (УКФ) и поддержка книгоиздания/книжных магазинов: около 800 миллионов гривен в совокупности

Цифровизация: 2,71 миллиарда гривен, в том числе расширение "Портала Дия" и госреестров (1,65 млрд грн), образовательное приложение "Мрия" (302,2 млн грн), Национальная программа информатизации (640 млн грн).

Другие ключевые расходы и региональная поддержка

Судебная власть: 37,95 миллиарда гривен (с учетом Конституционного Суда)

Внешнеполитическая деятельность (МИД): 10,43 миллиарда гривен (диппредставительства за рубежом, защита прав граждан)

Улучшение жилищных условий:

Программа "єВідновлення" и компенсация за уничтоженное жилье: 14,90 миллиарда гривен

Жилье для участников АТО, ВПЛ и молодежи: 203,3 миллиона гривен (предоставление жилья для 71 семьи)

Поддержка регионов:

Комплексные планы устойчивости регионов (тепло-, водоснабжение, распределенная генерация, инженерная защита объектов критической инфраструктуры): 60,00 миллиардов гривен

Государственный фонд регионального развития (ДФРР): 2,00 миллиарда гривен

Государственный материальный резерв: всего 429,4 миллиона гривен (из них на обслуживание запасов – 69,4 млн грн)

Миллиарды на инновации Brave1, восстановление агросектора и дорожный фонд: еще заложенные в проект госбюджета-2027

Кроме масштабных расходов на оборону и социальных стандартов, проект государственного бюджета на 2027 год предусматривает финансирование ключевых отраслей экономики, экологии, инфраструктуры и поддержки бизнеса.

Поддержка технологий и инноваций (BRAVE1)

Министерство цифровой трансформации: На развитие технологий и поддержку инновационных проектов по безопасности и обороне предусмотрено 10,09 млрд грн.

Фонд развития инноваций (BRAVE1): получит 7,42 млрд грн на грантовую поддержку разработчиков, международные конкурсы и испытания беспилотников и робототехники. Еще 2,67 млрд грн направят на специальные инновационные технологии.

Агропромышленный комплекс и земельная реформа

Государственная поддержка агропроизводителей: В общей сложности заложено 2,17 млрд грн, в том числе на поддержку мелиорированных земель, страхование, а также помощь релокированным и поврежденным предприятиям.

Гранты и разминирование: На гранты для садоводства, ягодничества и теплиц выделено 685 млн. грн. На компенсацию расходов на гуманитарное разминирование сельхозземель предусмотрено 1,68 млрд грн.

Поддержка фермерств: На дотации для содержания крупного рогатого скота и возделываемых угодий (1 га) заложено 2,59 млрд грн.

Энергетика, угольная отрасль и экология

Энергетическая отрасль: В поддержку направят 2,04 млрд грн, в том числе на дополнительные выплаты аварийно-восстановительным бригадам (по 20 000 грн ежемесячно) и физическую защиту ядерных установок.

Угольная отрасль: Господдержка составляет 2,89 млрд грн для частичного покрытия зарплат шахтеров и ликвидации неперспективных шахт.

Энергоэффективность: Государственный фонд декарбонизации получит 1,83 млрд грн, а Фонд энергоэффективности - 680,7 млн ​​грн на термомодернизацию зданий и восстановление жилья, поврежденного войной.

ЧАЭС и радиоактивные отходы: В поддержку объекта "Укрытие" и снятия с эксплуатации ЧАЭС заложено 2,4 млрд грн, а на обращение с радиоактивными отходами и комплекс "Вектор" — 700,8 млн грн.

Дороги и транспортная инфраструктура

Государственный дорожный фонд: Планируется поэтапное возобновление его функционирования с направлением 52,8 млрд грн на развитие дорог, погашение долговых обязательств и местные автодороги.

погашение долговых обязательств и местные автодороги. Пассажирские перевозки: По железнодорожному государственному заказу во внутреннем сообщении предусмотрено 16 млрд грн.

Действия Кабмина при увеличении ставок НДС или акциза на топливо в 2027 году

Если в 2027 году вступают в силу изменения в Налоговый кодекс по увеличению ставок НДС и/или акцизного налога с топлива:

Решения Кабмина: в месячный срок устанавливает новые нормативы распределения этих налогов между фондами госбюджета и местными бюджетами.

Цель: зачисление дополнительных поступлений от такого повышения в спецфонд.

В специальный фонд относят:

НДС: поступления от увеличения ставки/ставок НДС в 2027 году.

поступления от увеличения ставки/ставок НДС в 2027 году. Акциз на горючее: поступления от увеличения ставок акциза на горючее (произведенного в Украину и ввезенного) сверх уровня, установленного Законом № 3878-IX.

поступления от увеличения ставок акциза на горючее (произведенного в Украину и ввезенного) сверх уровня, установленного Законом № 3878-IX. Международная помощь: поступления в рамках программ помощи и грантов от ЕС, иностранных правительств, международных организаций и доноров для поддержки бизнеса.

Направления дополнительных поступлений

От повышения НДС и международной помощи средства направляются на программы и проекты поддержки субъектов хозяйствования, в частности:

предоставление финансовой государственной поддержки;

компенсацию стоимости имущества, уничтоженного или поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ;

компенсацию страховых премий по договорам страхования от военных рисков;

увеличение уставного капитала государственных финансовых учреждений с особым статусом для реализации программ поддержки бизнеса.

Средства от повышения акциза на топливо идут на поддержку бизнесов, которым предоставлена лицензия на право производства, хранения, оптовой и/или розничной торговли горючим.