ua en ru
Ср, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Минималка 9 546 грн и триллионы на оборону: главные цифры проекта госбюджета-2027

21:04 16.09.2026 Ср
7 мин
aimg Ирина Гамерская
Минималка 9 546 грн и триллионы на оборону: главные цифры проекта госбюджета-2027 Фото: Госбюджет-2027 уже в Раде (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Кабмин подготовил проект государственного бюджета на 2027 год. Документ предусматривает выделение 4,89 трлн грн на сектор безопасности и обороны, обновленные социальные стандарты с повышением минимальной зарплаты до 9 546 грн, а также дефицит госбюджета на уровне 1,67 трлн.

Подробный обзор госбюджета на 2027 год читайте в материале РБК-Украина ниже.

Основные показатели

  • Общие доходы: 5,65 трлн грн (общего фонда – 3,22 млрд грн, спецфонда – 2,43 трлн грн).
  • Расходы: 7,27 трлн грн.
  • Предельный объем дефицита: 1,67 трлн.
  • Предельный объем государственного долга: 12,3 трлн.
  • Предельный объем гарантированного государством долга: 382,2 млрд. грн.
  • Прожиточный минимум: 3 559 грн.
  • Минимальная зарплата: 9 546 грн (месяц), 57,5 грн (час).
  • Уровень безработицы: 12,4%.
  • Курс доллара: прогноз 47,1 (конец года – 48,3) гривны.
  • Средняя номинальная зарплата: 34 409 грн.
  • Поступления от приватизации: 2 миллиарда гривен.

Национальная безопасность и оборона

Общий ресурс: 4,89 триллиона гривен (43,8% ВВП)

Основные направления направления средств:

  • Создание, закупка, модернизация и ремонт вооружения и военной техники: 2,39 триллиона гривен
  • Денежное довольствие и заработная плата с начислениями: 1,79 триллиона гривен
  • Горюче-смазочные материалы, вещественное и другие виды обеспечения: 122,24 миллиарда гривен
  • Продукты питания: 56,03 миллиарда гривен
  • Оплата коммунальных услуг и энергоносителей: 23,41 миллиарда гривен
  • Медикаменты и перевязочные материалы: 3,07 миллиарда гривен
  • Прочие расходы: 495,16 миллиарда гривен

Антикоррупционные, правоохранительные органы и прокуратура

  • Офис Генпрокурора: 21,15 миллиарда гривен
  • ГБР: 5,50 миллиарда гривен
  • БЭБ: 3,25 миллиарда гривен
  • НАБУ: 2,86 миллиарда гривен
  • НАПК: 1,89 миллиарда гривен

Социальная защита и поддержка граждан

В целом Министерству социальной политики, семьи и единства предусмотрено 540,28 млрд грн (+72,57 млрд грн до 2026 года).

Основные статьи:

  • Трансферт Пенсионному фонду Украины: 292,82 миллиарда гривен (обеспечивает выплату пенсий, ежегодную индексацию с 1 марта почти для 10 млн пенсионеров и выплаты военнослужащим)Г
  • Поддержка лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью: 65,89 миллиарда гривен (из них 51,94 млрд. грн.
  • Социальная защита отдельных категорий (ВПЛ, пострадавшие от агрессии, ветераны и т.п.): 53,30 миллиарда гривен.
  • Жилищные субсидии и льготы: 42,32 миллиарда гривен (для поддержки 2,8 млн. домохозяйств).
  • Поддержка семей с детьми: 38,05 миллиарда гривен (включая помощь при рождении, уходе за ребенком до года, "єЯслі" и "Пакет малыша/школьника").
  • Поддержка лиц и семей с низкими доходами: 31,90 миллиарда гривен
  • Развитие семейных форм воспитания: 8,65 миллиарда гривен.
  • Оздоровление и отдых детей: 1,64 миллиарда гривен (в частности, проект "Карпатская смена").

Государственная политика по делам ветеранов

Министерству по делам ветеранов предусмотрено 20,54 миллиарда гривен (+17,3% к 2026 году):

  • Мероприятия и программы поддержки ветеранов и их семей: 7,51 миллиарда гривен
  • Обеспечение жильем ветеранов войны с инвалидностью I-II группы: 6,90 миллиарда гривен
  • Деятельность специалистов по сопровождению и компенсация по найму жилья: 2,59 миллиарда гривен
  • Публичные инвестиционные проекты: 2,18 миллиарда гривен (создание Национального военного мемориального кладбища – 1,10 млрд грн, ветеранских пространств – 1,08 млрд грн)
  • Гранты на ветеранское предпринимательство через Украинский ветеранский фонд: 800 миллионов гривен.

Молодежь и спорт

Общий объем расходов – 6,57 миллиарда гривен (+16,7%):

  • Подготовка и участие национальных сборных в международных мероприятиях, массовый спорт: 5,61 миллиарда гривен (из них на центры олимпийской подготовки – 373 млн грн, массовый спорт – 634 млн грн)
  • Подготовка и участие в зимних Дефлимпийских, Европейских играх и другое: 788,7 миллиона гривен
  • Мероприятия молодежной политики и гранты: 201,5 миллиона гривен (в том числе 140 млн грн для субъектов молодежной работы и гранты президента)
  • Поддержка развития пластового движения: 61,5 миллиона гривен

Здравоохранение

Государственный бюджет с трансфертами на медицину – 292,55 миллиарда гривен (из них Программа медицинских гарантий – 225,03 млрд грн):

  • Централизованная закупка лекарств и медизделий (онкология, ВИЧ, сердечно-сосудистые заболевания и т.п.): 20,80 миллиарда гривен
  • Публичные инвестиционные проекты (восстановление инфраструктуры, оборудования): 13,26 миллиарда гривен
  • Скрининг здоровья ("чек-апы") для групп повышенного риска: 10,00 миллиардов гривен
  • Система общественного здоровья: 5,08 миллиарда гривен
  • Услуги по зубопротезированию, стоматпомощи и сохранению репродуктивных клеток для ветеранов и ликвидаторов ЧАЭС: 1,63 миллиарда гривен

Образование и наука

Образование (с трансфертами): 328,49 миллиарда гривен, в том числе:

  • Заработная плата педагогам (образовательная субвенция): 192,77 миллиарда гривен
  • Подготовка кадров и государственные гранты на высшее образование: 66,92 миллиарда гривен
  • Питание учащихся 1-11 классов: 19,45 миллиарда гривен
  • Публичные инвестиционные проекты (укрытие, школьные автобусы, оборудование): 13,54 миллиарда гривен
  • Повышенные академические стипендии: 8,27 миллиарда гривен
  • Научная деятельность: 24,22 миллиарда гривен, в том числе:
  • Исследование Национальной и отраслевых академий наук: 13,01 миллиарда гривен
  • Исследования в высших учебных заведениях: 7,92 миллиарда гривен
  • Национальный фонд исследований: 959,6 миллиона гривен
  • Исследования в Антарктике: 940,5 миллионов гривен

Культура, медиапространство и цифровизация

Культура и медиапространство: 16,90 миллиарда гривен, в том числе:

  • Создание национального медиапродукта "Тысячевесна": 5,40 миллиарда гривен
  • реализацию программ предоставления гражданам Украины государственной помощи на приобретение книг - 190 млн грн
  • Общественное медиа: 3,05 миллиарда гривен
  • Поддержка национальных театров и коллективов: 2,39 миллиарда гривен
  • Противодействие дезинформации и пропаганде: 1,62 миллиарда гривен
  • Музеи, библиотеки и заповедники: более 2,54 миллиарда гривен в целом
  • Украинский культурный фонд (УКФ) и поддержка книгоиздания/книжных магазинов: около 800 миллионов гривен в совокупности
  • Цифровизация: 2,71 миллиарда гривен, в том числе расширение "Портала Дия" и госреестров (1,65 млрд грн), образовательное приложение "Мрия" (302,2 млн грн), Национальная программа информатизации (640 млн грн).

Другие ключевые расходы и региональная поддержка

  • Судебная власть: 37,95 миллиарда гривен (с учетом Конституционного Суда)
  • Внешнеполитическая деятельность (МИД): 10,43 миллиарда гривен (диппредставительства за рубежом, защита прав граждан)

Улучшение жилищных условий:

  • Программа "єВідновлення" и компенсация за уничтоженное жилье: 14,90 миллиарда гривен
  • Жилье для участников АТО, ВПЛ и молодежи: 203,3 миллиона гривен (предоставление жилья для 71 семьи)

Поддержка регионов:

  • Комплексные планы устойчивости регионов (тепло-, водоснабжение, распределенная генерация, инженерная защита объектов критической инфраструктуры): 60,00 миллиардов гривен
  • Государственный фонд регионального развития (ДФРР): 2,00 миллиарда гривен
  • Государственный материальный резерв: всего 429,4 миллиона гривен (из них на обслуживание запасов – 69,4 млн грн)

Миллиарды на инновации Brave1, восстановление агросектора и дорожный фонд: еще заложенные в проект госбюджета-2027

Кроме масштабных расходов на оборону и социальных стандартов, проект государственного бюджета на 2027 год предусматривает финансирование ключевых отраслей экономики, экологии, инфраструктуры и поддержки бизнеса.

Поддержка технологий и инноваций (BRAVE1)

  • Министерство цифровой трансформации: На развитие технологий и поддержку инновационных проектов по безопасности и обороне предусмотрено 10,09 млрд грн.
  • Фонд развития инноваций (BRAVE1): получит 7,42 млрд грн на грантовую поддержку разработчиков, международные конкурсы и испытания беспилотников и робототехники. Еще 2,67 млрд грн направят на специальные инновационные технологии.

Агропромышленный комплекс и земельная реформа

  • Государственная поддержка агропроизводителей: В общей сложности заложено 2,17 млрд грн, в том числе на поддержку мелиорированных земель, страхование, а также помощь релокированным и поврежденным предприятиям.
  • Гранты и разминирование: На гранты для садоводства, ягодничества и теплиц выделено 685 млн. грн. На компенсацию расходов на гуманитарное разминирование сельхозземель предусмотрено 1,68 млрд грн.
  • Поддержка фермерств: На дотации для содержания крупного рогатого скота и возделываемых угодий (1 га) заложено 2,59 млрд грн.

Энергетика, угольная отрасль и экология

  • Энергетическая отрасль: В поддержку направят 2,04 млрд грн, в том числе на дополнительные выплаты аварийно-восстановительным бригадам (по 20 000 грн ежемесячно) и физическую защиту ядерных установок.
  • Угольная отрасль: Господдержка составляет 2,89 млрд грн для частичного покрытия зарплат шахтеров и ликвидации неперспективных шахт.
  • Энергоэффективность: Государственный фонд декарбонизации получит 1,83 млрд грн, а Фонд энергоэффективности - 680,7 млн ​​грн на термомодернизацию зданий и восстановление жилья, поврежденного войной.
  • ЧАЭС и радиоактивные отходы: В поддержку объекта "Укрытие" и снятия с эксплуатации ЧАЭС заложено 2,4 млрд грн, а на обращение с радиоактивными отходами и комплекс "Вектор" — 700,8 млн грн.

Дороги и транспортная инфраструктура

  • Государственный дорожный фонд: Планируется поэтапное возобновление его функционирования с направлением 52,8 млрд грн на развитие дорог, погашение долговых обязательств и местные автодороги.
  • Пассажирские перевозки: По железнодорожному государственному заказу во внутреннем сообщении предусмотрено 16 млрд грн.

Действия Кабмина при увеличении ставок НДС или акциза на топливо в 2027 году

Если в 2027 году вступают в силу изменения в Налоговый кодекс по увеличению ставок НДС и/или акцизного налога с топлива:

  • Решения Кабмина: в месячный срок устанавливает новые нормативы распределения этих налогов между фондами госбюджета и местными бюджетами.
  • Цель: зачисление дополнительных поступлений от такого повышения в спецфонд.

В специальный фонд относят:

  • НДС: поступления от увеличения ставки/ставок НДС в 2027 году.
  • Акциз на горючее: поступления от увеличения ставок акциза на горючее (произведенного в Украину и ввезенного) сверх уровня, установленного Законом № 3878-IX.
  • Международная помощь: поступления в рамках программ помощи и грантов от ЕС, иностранных правительств, международных организаций и доноров для поддержки бизнеса.

Направления дополнительных поступлений

От повышения НДС и международной помощи средства направляются на программы и проекты поддержки субъектов хозяйствования, в частности:

  • предоставление финансовой государственной поддержки;
  • компенсацию стоимости имущества, уничтоженного или поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ;
  • компенсацию страховых премий по договорам страхования от военных рисков;
  • увеличение уставного капитала государственных финансовых учреждений с особым статусом для реализации программ поддержки бизнеса.

Средства от повышения акциза на топливо идут на поддержку бизнесов, которым предоставлена лицензия на право производства, хранения, оптовой и/или розничной торговли горючим.

Читайте также: Цены взлетят на все? Что означает для украинцев повышение НДС до 21% и акциза на топливо
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Госбюджет Минимальная зарплата Война в Украине
Новости
США шокировал массированный удар России по Украине сразу после визита Рэтклиффа, - СМИ
США шокировал массированный удар России по Украине сразу после визита Рэтклиффа, - СМИ
Аналитика
Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом