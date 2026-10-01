Блокировка счетов городов: эксперт предупредил о массовых судебных тяжбах против правительства

Политолог Алексей Голобуцкий раскритиковал решение правительства о приоритете бюджетных расходов, которое предусматривает временное ограничение финансирования первоочередных расходов государственного и местных бюджетов. По его мнению, введенный механизм может создать серьезные проблемы для местного самоуправления, в частности, из-за невозможности своевременно оплачивать уже выполненные работы и заключенные договоры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост Алексея Голобуцкого в Facebook.

Бомба уже запущена?

Политолог предположил, что следствием могут стать судебные тяжбы и уголовная ответственность должностных лиц.

"Бомба для общин уже запущена, и Корецкий понесет уголовную ответственность за замораживание платежей городов", - написал он.

По словам политолога, новый правительственный подход к финансированию местных бюджетов может привести к ситуации, когда общины будут иметь обязательства перед подрядчиками, но не смогут их выполнить из-за ограничений казначейских платежей.

"Новое правительство заложило бомбу, которая может взорваться в общинах уже в ближайшие недели. И это даже не бомба замедленного действия. Она даст о себе знать в ближайшее время, если ничего не изменится", — отметил он.

Голобуцкий объясняет, что проблема заключается не только в ограничении расходов, но и в механизме их применения.

По его словам, государство фактически оставляет общины без возможности полноценно выполнять финансовые обязательства, не освобождая их от ответственности по заключенным договорам.

"Проблема в том, что государство фактически оставило общинам возможность проводить только платежи первой очереди — защищенные расходы, в первую очередь зарплаты. А вторая очередь, обеспечивающая ежедневную жизнедеятельность городов, сегодня заморожена", — подчеркнул политолог.

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Без финансирования останутся критически важные услуги

Он обращает внимание, что даже при формальном сохранении защищенных расходов местные власти могут столкнуться с невозможностью финансировать критически важные услуги и инфраструктурные работы.

"На бумаге это может выглядеть как техническая процедура: казначейство не производит определенные платежи, правительство распределяет средства по приоритетам. Но город — это не корпорация, где можно на несколько недель остановить платежи и просто переждать", — пишет Голобуцкий.

Политолог приводит примеры возможных последствий для городской инфраструктуры: остановки ремонтов дорог, проблем с водоснабжением, вывозом мусора, транспортом, питанием в школах и детских садах, а также выполнением инженерных работ.

"В городе нет кнопки "пауза". Вода должна подаваться каждый день. Насосы водоканалов должны работать постоянно. За электроэнергию нужно платить. Мусор нужно вывозить. Школы и садики должны получать питание. Электротранспорт должен ездить. Улицы должны освещаться", — отметил он.

Отдельно Голобуцкий отмечает юридические риски для местной власти. По его словам, уже выполнившие работы подрядчики могут требовать оплаты по договорам, а общины рискуют получить судебные иски, начисление пени и другие финансовые претензии.

"И сейчас речь не только о сегодняшних счетах, ведь казначейство отказывается регистрировать платежи, ссылаясь на устные команды. На календаре подготовка к отопительному сезону: где-то нужно менять трубы, где-то - насосы, где-то - котлы, где-то проводить инженерные работы. Для этого нужны материалы, подрядчики, горючее, в конце концов, деньги. Если платежи не проходят, эти процессы просто начинают останавливаться", — говорится в сообщении.

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Новые стройки подождут, а водоканалы – нет

По мнению политолога, особенно опасна ситуация, когда органы местного самоуправления получают обязательство выполнять свои функции, но лишаются необходимого финансового ресурса.

"В самой системе бюджетных платежей вторая очередь - это не какие-то второстепенные расходы. Это текущие расходы, от которых зависит непрерывная работа города. И когда правительство говорит: "Подождите, мы разбираемся", оно почему-то переносит логику корпоративного управления на систему, которая не может остановиться даже на один день", - считает Голобуцкий.

Он также предполагает, что общества могут оказаться перед выбором между невыполнением финансовых обязательств и необходимостью продолжать работу коммунальных предприятий в условиях дефицита средств.

Политолог задает вопрос, должны ли городские головы отвечать за такую ситуацию, если решение об ограничении платежей принимается на центральном уровне.

"Можно подождать со строительством новой школы. Можно перенести капитальный ремонт дороги. Но невозможно сказать водоканалу: "Не работайте десять дней, пока мы выясним бюджетный вопрос". Невозможно сказать в детском саду: "Пока не будет платежа, не кормите детей". Или такие команды должны дать мэры городов по логике правительства?" - спрашивает Голобуцкий.