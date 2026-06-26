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Илон Маск планирует ворваться на рынок мобильной связи

13:01 26.06.2026 Пт
2 мин
Что задумал бизнесмен и как это реализуют?
aimg Юлия Капитонова
Илон Маск планирует ворваться на рынок мобильной связи Фото: Илон Маск (Getty Images)
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Американский миллиардер Илон Маск поручил команде SpaceX выйти на рынок мобильной связи с новым сервисом от Starlink. Пока бизнесмен нацелен охватить абонентов в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как удалось узнать инсайдерам, президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл уже обсудила этот план с инвесторами.

Она сообщила им, что обсуждаются сценарии выхода Starlink на розничный рынок мобильной связи. Более того, даже изучается возможность создания собственной наземной мобильной сети в Штатах.

Пока замысел простой - продавать мобильные контракты непосредственно пользователям. Илон Маск осознает, что ему придется конкурировать с тремя крупнейшими американскими операторами - Verizon Wireless, AT&T и T-Mobile - однако готов к этому.

К слову, до сих пор бизнесмен реализовал другую модель работы. Благодаря Starlink обеспечивалось качественное покрытие в сельской местности. Однако новый проект предполагает переход к самостоятельному сервису мобильной связи.

FT обращает внимание, что речь идет об одном из самых масштабных коммерческих расширений SpaceX с момента старта работы Starlink.

Этот сервис спутникового интернета работает в более чем в 150 странах, но Илон Маск настроен охватить еще больше людей.

Ранее РБК-Украина рассказывало, зачем SpaceX создает дата-центр на орбите и как это связано с искусственным интеллектом.

Также раскрыты первые подробности о секретном проекте Terafab, к которому привлечены разные компании бизнесмена.

Более того, стало известно, как Илону Маску удалось стать первым триллионером в истории человечества.

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