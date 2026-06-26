Илон Маск планирует ворваться на рынок мобильной связи
Американский миллиардер Илон Маск поручил команде SpaceX выйти на рынок мобильной связи с новым сервисом от Starlink. Пока бизнесмен нацелен охватить абонентов в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как удалось узнать инсайдерам, президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл уже обсудила этот план с инвесторами.
Она сообщила им, что обсуждаются сценарии выхода Starlink на розничный рынок мобильной связи. Более того, даже изучается возможность создания собственной наземной мобильной сети в Штатах.
Пока замысел простой - продавать мобильные контракты непосредственно пользователям. Илон Маск осознает, что ему придется конкурировать с тремя крупнейшими американскими операторами - Verizon Wireless, AT&T и T-Mobile - однако готов к этому.
К слову, до сих пор бизнесмен реализовал другую модель работы. Благодаря Starlink обеспечивалось качественное покрытие в сельской местности. Однако новый проект предполагает переход к самостоятельному сервису мобильной связи.
FT обращает внимание, что речь идет об одном из самых масштабных коммерческих расширений SpaceX с момента старта работы Starlink.
Этот сервис спутникового интернета работает в более чем в 150 странах, но Илон Маск настроен охватить еще больше людей.
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Также раскрыты первые подробности о секретном проекте Terafab, к которому привлечены разные компании бизнесмена.
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