Илон Маск планирует ворваться на рынок мобильной связи

Американский миллиардер Илон Маск поручил команде SpaceX выйти на рынок мобильной связи с новым сервисом от Starlink. Пока бизнесмен нацелен охватить абонентов в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как удалось узнать инсайдерам, президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл уже обсудила этот план с инвесторами.

Она сообщила им, что обсуждаются сценарии выхода Starlink на розничный рынок мобильной связи. Более того, даже изучается возможность создания собственной наземной мобильной сети в Штатах.

Пока замысел простой - продавать мобильные контракты непосредственно пользователям. Илон Маск осознает, что ему придется конкурировать с тремя крупнейшими американскими операторами - Verizon Wireless, AT&T и T-Mobile - однако готов к этому.

К слову, до сих пор бизнесмен реализовал другую модель работы. Благодаря Starlink обеспечивалось качественное покрытие в сельской местности. Однако новый проект предполагает переход к самостоятельному сервису мобильной связи.

FT обращает внимание, что речь идет об одном из самых масштабных коммерческих расширений SpaceX с момента старта работы Starlink.

Этот сервис спутникового интернета работает в более чем в 150 странах, но Илон Маск настроен охватить еще больше людей.