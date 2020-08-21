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"Ми вистоїмо та переможемо": Тіхановська закликала білорусів вийти на марш

Рига, П'ятниця 21 серпня 2020 22:12
"Ми вистоїмо та переможемо": Тіхановська закликала білорусів вийти на марш
Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)
Автор: Дмитро Левицький

"Марш нової Білорусі" має відбутися 23 серпня

Опозиціонерка та кандидатка в президенти Світлана Тіхановська підтримала "Марш нової Білорусі", запланований на 23 серпня. Тіхановська закликала білорусів вийти на марш, щоб наблизити перемогу народу.

Про це вона заявила у відеозверненні, яке розмістив штаб опозиціонерки.

За словами Тіхановської, білоруси мріяли жити в країні, в якій "не народ для влади, а влада для народу", і саме зараз вони близькі до своєї мрії.

"Білоруси показали свою силу, коли зробили свій вибір та піднялися на його захист. Ми хочемо, щоб голос кожного був почутий, ми вистоїмо та переможемо", - наголосила вона.

Опозиціонерка закликала білорусів підтримати "Марш нової Білорусі" та показати свою волю та рішучість.

"Я вітаю кожного, хто прийде показати свою волю та рішучість, щоб наблизити нашу перемогу. І пам'ятайте - тільки разом ми зможемо побудувати країну для життя", - додала Тіхановська.

Зазначимо, в Білорусі тривають акції протесту через результати президентських виборів, які відбулися в країні 9 серпня. ЦВК віддала перемогу діючому президенту Олександру Лукашенку, який за офіційними даними отримав підтримку понад 80% виборців. Однак частина білорусів та опозиція вважають, що результати голосування було сфальсифіковано, а перемогу отримала Тіхановська.

Нагадаємо, Лукашенко пообіцяв найближчими днями розібратися з ситуацією, яка склалася в країні після президентських виборів.

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