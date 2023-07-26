Гривна может упасть на 10% в конце года: финансовые аналитики назвали условия для девальвации

Национальный банк может поднять официальный фиксированный курс на 10% до 40,2 гривен за доллар в конце 2023 года. Решение будет зависеть от объема внешней помощи на следующий год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный макропрогноз компании ICU .

Как отмечается в обзоре, благодаря международной финансовой помощи НБУ смог в конце 2022 года восстановить резервы до довоенного уровня. Также НБУ активно использовал международную помощь, чтобы удерживать курс гривны по отношению к доллару США фиксированным после его одноразового ослабления в конце прошлого июля на 25%.

Потребность в интервенциях НБУ была крайне высокой в течение зимы, и центральный банк продавал в среднем 700 долларов млн еженедельно. "Это огромный объем, обусловленный стремительным ростом импорта товаров в период блекаутов. Однако сейчас хорошие новости заключаются в том, что интервенции сократились в среднем до менее 300 млн долларов за первые три недели марта и вряд ли вернутся к уровню зимы в обозримой перспективе", - отметили аналитики.

По прогнозам ICU, объемы льготного финансирования Украины несколько превысят дефицит на валютном рынке в течение 2023 года. "Поэтому НБУ имеет полную свободу решать, продолжать ли и далее полностью компенсировать этот дефицит с помощью интервенций по продаже валюты", - говорится в обзоре.

Сохранение текущего фиксированного курса будет значительно способствовать снижению инфляции. Однако оборотная сторона вопроса такова, что текущий фиксированный курс обуславливает огромный устойчивый дефицит на валютном рынке, отмечают финансовые аналитики.

"Мы считаем, что НБУ будет сохранять текущий курс гривны к доллару США по крайней мере до конца III квартала 2023 года, однако может ослабить курс на 10% в конце года. Финальное решение НБУ в значительной степени будет зависеть от ожиданий объемов международной финансовой помощи на 2024 год", - говорится в прогнозе.

Фиксированный курс

С началом войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).

С начала 2023 года НБУ уже продал на межбанке 12,9 млрд долларов. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.

В то же время, курс доллара на наличном рынке снижается и приблизился к курсу на межбанке. На 26 июля обменные пункты продают доллар в среднем по 37,50 гривен и покупают по 37,00 гривен.