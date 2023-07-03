Сколько стоят доллар и евро в начале месяца: свежий курс в обменных пунктах

Курс доллара в обменных пунктах Украины не изменился в начале месяца. Единая европейская валюта также стабильна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 3 июля средний курс доллара по Украине составляет 37,45 гривен, курс евро - 41,10 гривен за евро.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,95 гривен, евро по 40,40 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 3 июля составляет 39,6952 гривен за евро (-0,3054 гривен).

Межбанк

На безналичном рынке НБУ для поддержания баланса продал за май 1,8 млрд долларов, что 6,7% меньше, чем в апреле. С начала года НБУ продал на межбанке 12,3 млрд долларов.

Отметим, за 2022 год НБУ продал на межбанке 24,95 млрд долларов. Этот объем является рекордным и несопоставим с предыдущими годами.

Однако в НБУ отмечают, что 2023 году продажи НБУ на межбанке полностью покрываются за счет международной помощи.