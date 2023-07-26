Гривня може впасти на 10% наприкінці року: фінансові аналітики назвали умови для девальвації

Національний банк може підняти офіційний фіксований курс на 10% до 40,2 гривень за долар наприкінці 2023 року. Рішення буде залежати від обсягів зовнішньої допомоги на наступний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений макропрогноз компанії ICU .

Як зазначається в огляді, завдяки міжнародній фінансовій допомозі НБУ зміг наприкінці 2022 року відновити резерви до довоєнного рівня. Також НБУ активно використовував міжнародну допомогу, щоб утримувати курс гривні до долара США фіксованим після його одноразового послаблення наприкінці минулого липня на 25%.

Потреба в інтервенціях НБУ була вкрай високою протягом зими, і центральний банк продавав у середньому 700 доларів млн щотижня. "Це величезний обсяг, обумовлений стрімким зростанням імпорту товарів у період блекаутів. Проте наразі хороші новини полягають у тому, що інтервенції скоротилися в середньому до менш ніж 300 млн доларів за перші три тижні березня й навряд чи повернуться до рівня зими в осяжній перспективі", - зазначили аналітики.

За прогнозами ICU, обсяги пільгового фінансування України дещо перевищать дефіцит на валютному ринку протягом 2023 року. "Тож НБУ має повну свободу вирішувати, чи й надалі повністю компенсувати цей дефіцит через інтервенції з продажу валюти", - йдеться в огляді.

Збереження поточного фіксованого курсу значно сприятиме зниженню інфляції. Проте зворотний бік питання такий, що поточний фіксований курс обумовлює величезний стійкий дефіцит на валютному ринку, відзначають фінансові аналітики.

"Ми вважаємо, що НБУ буде зберігати поточний курс гривні до долара США принаймні до кінця III кварталу 2023, проте може послабити курс на 10% наприкінці року. Фінальне рішення НБУ значною мірою буде залежати від очікувань обсягів міжнародної фінансової допомоги на 2024 рік", - йдеться в прогнозі.

Фіксований курс

З початком війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні до долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).

З початку 2023 року НБУ вже продав на міжбанку 12,9 млрд доларів. Однак ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.

Водночас курс долара на готівковому ринку знижується та наблизився до курсу на міжбанку. Станом на 26 липня обмінні пункти продають долар в середньому по 37,50 гривень та купують по 37,00 гривень.