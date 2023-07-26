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Доллар подорожал: свежий курс в обменных пунктах

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Украина, Среда 26 июля 2023 10:51
Доллар подорожал: свежий курс в обменных пунктах Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины ускорил рост. Единая европейская валюта также дорожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 26 июля средний курс доллара по Украине вырос на 10 копеек до 37,50 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 41,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,00 гривен, евро по 41,00 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 26 июля составляет 40,4046 гривен за евро (-0,1792 гривен).

Риски для финансового сектора

Совет по финансовой стабильности 19 июля одобрил обновленную Стратегию развития финансового сектора Украины. Члены Совета также обсудили риски для сектора.

Как отметили участники заседания, в целом риски находятся на умеренном и контролируемом уровне, кроме геополитического. "Война затягивается, в то же время помощь Украине становится более системной", - говорится в сообщении.

В то же время, "валютный рынок находится в достаточно устойчивом и равновесном состоянии, комфортный уровень международных резервов создает запас прочности для постепенного смягчения".

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