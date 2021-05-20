Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют

Курс гривні до долара цього тижня показав найкращий для української валюти результат з серпня минулого року. Національний банк на четвер, 20 травня, встановив курс на позначці 27,41 гривень/долар.

Міжбанк у середу закрився котируваннями у продажу 27,42 гривень/долар, в покупці – 27,40 гривень/долар. В обмінних пунктах Києва у середу ввечері за один долар давали вже менше 27,4 гривень, а продавали американську валюту в середньому за 27,5 гривень.

Податки та ОВДП зміцнили курс

Тренд на зміцнення гривні спостерігався з кінця квітня, коли знизився градус ескалації на україно-російському кордоні і інвестори потроху почали відновлювати інтерес до українського держборгу і менше з нього виходити.

Чому це важливо? Інвестори-нерезиденти, обмінюючи долари і євро, купують гривневі облігації держпозики, тим самим забезпечуючи на міжбанку обсяг пропозиції для тих, кому ці долари і євро потрібно купити. А коли вони виходять з ОВДП, то, як правило, знову скуповують валюту за отриману від Мінфіну гривню, посилюючи тиск на курс.

Але не тільки іноземці підтримували обсяг валюти останнім часом. Сплата квартальних податків бізнесом також сприяла посиленню позицій гривні та її поступовому зміцненню, говорить старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

Аналітики ОТП Банку підтверджують, що на цьому тижні головним драйвером зміцнення курсу гривні на міжбанку була сплата квартальних податків бізнесом і слабкий, але все ж інтерес на ОВДП з боку нерезидентів.

"Це були основні фактори, що вплинули на зміцнення курсу національної валюти", – сказали РБК-Україна у фінустанові. Говорячи про попит на валюту, експерти уточнили, що найбільша активізація покупок спостерігається у секторі імпорту електротехніки.

І хоча у країні вже послабили карантин, ділова активність навряд чи досягла того рівня, щоб говорити про підвищений попит на валюту у імпортерів. Начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Ігор Левченко вважає, що в Україні вихід економіки з карантину поки не є істотним, а тому не впливає на стрімке збільшення попиту на долари.

Що чекає гривню далі? У короткостроковій перспективі аналітики і банкіри не очікують більш істотного зміцнення курсу. Навпаки, за оцінками експертів ОТП Банку, гривня ослабне у зв'язку із закінченням сплати податків, а також можливим відновленням купівлі валюти нерезидентами, які вирішать вийти з ОВДП.

"Учасники ринку очікують корекції курсу на рівнях 27,45/27,55 з подальшим поверненням до рівнів 27,50-27,60 гривень/долар", – додали у банку.

Курсова динаміка у найближчі тижні багато в чому залежатиме від дій НБУ на валютному ринку. "Якщо НБУ не буде проводити покупку "надлишків валюти" на міжбанку, курс гривні може ще зміцнитися до рівня 27,4 і бути в діапазоні 27,4-27,5 гривень/долар. При сценарії покупки з боку НБУ валюти на міжбанківському ринку, дані дії можуть призупинити зміцнення гривні в районі 27,5-27,6 гривень/долар", – вважає Ігор Левченко.

Тоді як Тарас Котович з ICU допускає, що за умови, якщо Нацбанк і далі буде утримуватися від інтервенцій, курс може посилитися у коридорі 27-27,5 гривень/долар.

Зовнішня підтримка гривні

Українська економіка, орієнтована на експорт сировини, багато у чому залежна від змін котирувань на світових товарних ринках. І останні місяці новини для експортерів у цьому плані були більш ніж позитивними, про що раніше детально писало РБК-Україна. Потік експортної виручки в минулому році підтримував і курсову стабільність, не даючи гривні сильно падати, за винятком декількох пікових стрибків, більше пов'язаних з панікою, наприклад, через запровадження локдауну або зміну глави НБУ.

"Попит на сировину підштовхує ціни вгору, деякі з сировинних індексів з початку року подорожчали в рази, величезна кількість грошей, надрукована урядами провідних країн для підтримки економіки в період 2020-2021 років, сприяє збільшенню споживання товарів і послуг, що в свою чергу викликає дефіцит і зростання цін на товари та сировину. Така ситуація може зберегтися і буде посилюватися протягом 2021 року", – вважає Ігор Левченко.

Вихід світової економіки з локдауна у зв'язку з масовою вакцинацією населення і активізацією споживчих настроїв вже дав поштовх до зростання цін на сировину, додає він. Зростання цін на сировину на світових ринках дозволило українським експортерам отримувати високі обсяги виручки від продажів, що в свою чергу забезпечує високий приплив доларів в країну, говорить топ-менеджер UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

"Поряд з цим знижується попит на валюту від імпортерів енергоносіїв і немає тиску від нерезидентів інвесторів. Все це сприятливо впливає на високий рівень пропозиції з продажу долара і низький попит", – характеризує ситуацію на валютному ринку експерт.

Але, крім факторів, які безпосередньо відносяться до України, на курс гривні також впливає загальна ситуація на валютних ринках інших країн, сказав РБК-Україна глава аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

"Курс американського долара демонструє вже кілька тижнів поспіль зниження по відношенню до решти основних світових валют, зокрема до євро, британського фунта і швейцарського франка. Відповідно, така загальносвітова тенденція знайшла певне відображення і на українському валютному ринку", – розповів аналітик.

Якщо говорити про перспективи експорту, то, як уточнив Чурін, у цьому плані варто виділити новий прогноз по врожаю зернових в Україні. Цього року він може досягти майже 73 млн тонн, що буде вельми хорошим результатом, близьким до рекордного врожаю на рівні в 75 млн тонн за 2019 рік. "Валютна виручка від аграрного експорту сприятиме поліпшенню платіжного балансу України в другій половині року", – додав Чурін.

Незважаючи на впевнене зміцнення гривні за останній місяць, на думку Дмитра Чуріна, все одно залишаються передумови для повернення обмінного курсу вище позначки у 28 гривень/долар на горизонті найближчих місяців.

"Існує висока ймовірність, що курс долара США почне зростання по відношенню до решти світових валют, відповідно, це спровокує зростання долара і по відношенню до гривні. Іншими словами, на український валютний ринок будуть впливати не локальні, а глобальні економічні фактори", – вважає аналітик.

Ігор Левченко також допускає, що зростання інфляції і прибутковості за облігаціями США може викликати відтік капіталів інвесторів з країн з економікою, що розвивається (у випадку з Україною з ОВДП), що негативно впливатиме на курс долара. Але це, на його думку, точно не питання короткострокової перспективи.