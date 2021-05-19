Курс долара впав до мінімуму з кінця серпня минулого року

Національний банк України (НБУ) на 20 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,41 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 20 травня встановлено на такому рівні: 27,4166 гривень за 1 долар (-0,0202 грн). При цьому курс долара на 19 травня становить 27,4368 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму майже за 9 місяців. Нижче курс був тільки 27 серпня 2020 року -27,386 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)