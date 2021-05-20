Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют

Курс гривны к доллару на этой неделе показал лучший для украинской валюты результат с августа прошлого года. Национальный банк на четверг, 20 мая, установил курс на отметке 27,41 гривен/доллар.

Межбанк в среду закрылся котировками в продаже 27,42 гривен/доллар, в покупке – 27,40 гривен/доллар. В обменных пунктах Киева в среду вечером за один доллар давали уже менее 27,4 гривен, а продавали американскую валюту в среднем за 27,5 гривен.

Налоги и ОВГЗ укрепили курс

Тренд на укрепление гривны наблюдался с конца апреля, когда снизился градус эскалации на украино-российской границе и инвесторы понемногу начали возобновлять интерес к украинскому госдолгу и меньше из него выходить.

Почему это важно? Инвесторы-нерезиденты, обменивая доллары и евро, покупают гривневые облигации госзайма, тем самым обеспечивая на межбанке объем предложения для тех, кому эти доллары и евро нужно купить. А когда они выходят из ОВГЗ, то, как правило, снова закупают валюту за полученную от Минфина гривну, тем самым создавая давление на курс.

Но не только иностранцы поддерживали объем валюты в последнее время. Уплата квартальных налогов бизнесом также способствовала усилению позиций гривны и ее постепенному укреплению, говорит старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Аналитики ОТП Банка подтверждают, что на этой неделе главным драйвером укрепления курса гривны на межбанке была уплата квартальных налогов бизнесом и слабый, но все же интерес к ОВГЗ со стороны нерезидентов.

"Это были основные факторы, повлиявшие на укрепление курса национальной валюты", – сказали РБК-Украина в финучреждении. Говоря о спросе на валюту, эксперты уточнили, что самая большая активизация покупок наблюдается в секторе импорта электротехники.

И хотя в стране уже ослабили карантин, деловая активность едва ли достигла того уровня, чтобы говорить о повышенном спросе на валюту у импортеров. Начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко полагает, что в Украине выход экономики из карантина пока не является существенным, а потому не влияет на стремительное увеличение спроса на доллары.

Что ждет гривну дальше? В краткосрочной перспективе аналитики и банкиры не ожидают более существенного укрепления курса. Наоборот, по оценкам экспертов ОТП Банка, гривна ослабнет в связи с окончанием уплаты налогов, а также возможным возобновлением покупки валюты нерезидентами, которые решат выйти из ОВГЗ.

"Участники рынка ожидают коррекции курса на уровнях 27,45/27,55 с последующим возвращением к уровням 27,50-27,60 гривен/доллар", – добавили в банке.

Курсовая динамика в ближайшие недели во многом будет зависеть от действий НБУ на валютном рынке. "Если НБУ не будет проводить покупку "излишков валюты" на межбанке, курс гривны может еще укрепиться до уровня 27,4 и быть в диапазоне 27,4-27,5 гривен/доллар. При сценарии покупки со стороны НБУ валюты на межбанковском рынке, данные действия могут приостановить укрепления гривны в районе 27,5-27,6 гривен/доллар", – считает Игорь Левченко.

Тогда как Тарас Котович из ICU допускает, что при условии, если Нацбанк и дальше будет воздерживаться от интервенций, курс может усилиться в коридоре 27-27,5 гривен/доллар.

Внешняя поддержка гривны

Украинская экономика, ориентированная на экспорт сырья, во многом зависима от изменений котировок на мировых товарных рынках. И последние месяцы новости для экспортеров в этом плане были более чем позитивными, о чем ранее подробно писало РБК-Украина. Поток экспортной выручки в прошлом году поддерживал и курсовую стабильность, не давая гривне сильно падать, за исключением нескольких пиковых скачков, больше связанных с паникой, например, из-за введения локдауна или сменой главы НБУ.

"Спрос на сырье подталкивает цены вверх, некоторые из сырьевых индексов с начала года подорожали в разы, огромное количество денег, напечатанное правительствами ведущих стран для поддержки экономики в период 2020-2021 годов, способствует увеличению потребления товаров и услуг, что в свою очередь вызывает дефицит и рост цен на товары и сырье. Такая ситуация может сохраниться и будет усугубляться на протяжении 2021 года", – считает Игорь Левченко.

Выход мировой экономики из локдауна в связи с массовой вакцинацией населения и активизацией потребительских настроений уже дал толчок к росту цен на сырье, добавляет он. Рост цен на сырье на мировых рынках позволил украинским экспортерам получать высокие объемы выручки от продаж, что в свою очередь обеспечивает высокий приток долларов в страну, говорит топ-менеджер UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

"Наряду с этим снижается спрос на валюту от импортеров энергоносителей и нет давления от нерезидентов инвесторов. Все это благоприятно влияет на высокий уровень предложения по продаже доллара и низкий спрос", – характеризирует ситуацию на валютном рынке эксперт.

Но, кроме непосредственно относящихся к Украине факторов, на курс гривны также влияет общая ситуация на валютных рынках других стран, сказал РБК-Украина глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

"Курс американского доллара демонстрирует уже несколько недель подряд снижение по отношению к остальным основным мировым валютам, в частности к евро, британскому фунту и швейцарскому франку. Соответственно, такая общемировая тенденция нашла определенное отражение и на украинском валютном рынке", – рассказал аналитик.

Если говорить о перспективах экспорта, то, как уточнил Чурин, в этом плане стоит выделить новый прогноз по урожаю зерновых в Украине. В этом году он может достичь почти 73 млн тонн, что будет весьма хорошим результатом, близким к рекордному урожаю на уровне в 75 млн тонн за 2019 год. "Валютная выручка от аграрного экспорта будет способствовать улучшению платежного баланса Украины во второй половине года", – добавил Чурин.

Несмотря на уверенное укрепление гривны за последний месяц, по мнению Дмитрия Чурина, все равно остаются предпосылки для возвращения обменного курса выше отметки в 28 гривен/доллар на горизонте ближайших месяцев.

"Существует высокая вероятность, что курс доллара США начнет рост по отношению к остальным мировым валютам, соответственно, это спровоцирует рост доллара и по отношению к гривне. Другими словами, на украинский валютный рынок будут влиять не локальные, а глобальные экономические факторы", – полагает аналитик.

Игорь Левченко также допускает, что рост инфляции и доходности по облигациям США может вызвать отток капиталов инвесторов из стран с развивающейся экономикой (в случае с Украиной из ОВГЗ), что негативно будет влиять на курс доллара. Но это, по его мнению, точно не вопрос краткосрочной перспективы.