Гривня у 2019 році показала рекордне зростання за свою історію

Офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за січень-грудень 2019 року на 14,5%. За даними НБУ, курс знизився з 27,69 грн/долар на 29 грудня 2018 року до 23,69 грн/долар на 28 грудня 2019 року.

Курс знижувався протягом більшості місяців, а середньорічне значення склало 25,85 грн/долар, при тому, що в 2018 році середньорічне значення було 27,20 грн/долар.

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Таким чином, зміцнення національної валюти стало рекордним за всю її історію з 1996 року. Варто відзначити, що ревальвація також спостерігалася у 2005 році - на 4,8% з 5,31 грн/долар до 5,05 грн/долар. Тоді це зміцнення гривні також було пов'язано з припливом спекулятивного капіталу в Україну. Крім того, ревальвація гривні була зафіксована і в 2018 році - на 1,4% - з 28,07 грн/долар до 27,69 грн/долар.

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При цьому до 2015 року НБУ дотримувався політики фіксованого курсу долара, що призвело до дисбалансів і обвалення національної валюти в 2014-2015 роках. За даними НБУ, утримання курсу на рівні 8 грн/долар 2008-2014 роки коштувало Україні 40 млрд доларів резервів.

Варто відзначити, Національний банк протягом 2019 року викупив на міжбанку близько 7,5 млрд доларів, що більше, ніж приплив коштів нерезидентів в ОВДП (близько 4 млрд доларів).

Нагадаємо, НБУ допускає дуже істотне зміцнення гривні в разі проведення реформ. Зокрема, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що після відмови східно-європейських країн від політики фіксованого валютного курсу і переходу до інфляційного таргетування в 2000-х роках національні валюти в якийсь період зміцнювалися в два і більше рази.

Керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків Національного банку Емал Бахтарі заявив, що в умовах плаваючого курсоутворення ніхто напевно не скаже, де межа зміцнення гривні.