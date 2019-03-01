Вибори-2019: Садовий зняв свою кандидатуру на користь Гриценка

Садовий заявив про відсутність домовленостей з Гриценком

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый снял свою кандидатуру в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Садовый заявил, что хочет изменений в Украине.

"Я бы хотел, чтобы были изменения в Украине. Я хочу поблагодарить, всех, кто нас поддерживает. Сегодня мы имеем шанс. Наша задача ("Самопомочи", - ред.) побеждать на выборах парламента, в органы местного самоуправления. Сейчас мы имеем шанс избрать президента Украины. Я принял решение: я отзываю свою кандидатуру и объявляю о поддержке Анатолия Гриценко кандидатом в президенты Украины", - отметил Садовый.

При этом лидер партии "Самопомич" подчеркнул, что у него не было никаких договоренностей с Гриценко.

"Остался месяц до 31 марта. Я прекрасно понимаю, какая непростая ситуация. Я вижу настроения в обществе. Люди этого хотят сегодня (объединения, - ред.). Я бы очень хотел, чтобы это решение дало победу для единого кандидата. У меня нет никаких договоренностей с Анатолием Гриценко", - сказал политик.

Отметим, из исследования, проведенного с 16 по 23 февраля Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг", следовало, что в случае объединения Гриценко и Садового лидер партии "Гражданская позиция" может получить более 15% голосов избирателей.

Напомним, в начале февраля политические партии "Самопомич" и "Демократический альянс" приняли соглашения о союзе между партиями, предусматривающий поддержку единого кандидата в президенты Украины от "проукраинских демократических неолигархических сил" на выборах 2019.

Как писало РБК-Украина ранее, 3 января политическая партия "Объединение "Самопомич" на съезде в Киеве выдвинула мэра Львова Андрея Садового кандидатом на президентских выборах, которые состоятся в Украине 31 марта 2019 года.

Добавим, 11 января партия "Гражданская позиция" выдвинула Анатолия Гриценко кандидатом в президенты.