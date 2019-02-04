"Самопоміч" і "Демальянс" домовилися про підтримку найрейтинговішого кандидата в президенти

Колаж: Андрій Садовий та Василь Гацько (РБК-Україна)

Василь Гацько та Андрій Садовий підтвердили РБК-Україна цю інформацію

Політичні партії "Самопоміч" та "Демократичний альянс" ухвалили угоду про союз між партіями, що передбачає підтримку єдиного кандидата від "проукраїнських демократичних неолігархічних сил" на президентських виборах 2019. Відповідний текс Угоди про політичний союз "Стратегія перемоги". є у розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, угода складається з 9 пунктів, 7 з яких були узгоджені ще в жовтні 2018 року.

Згідно з документом, "Самопоміч" і "Демальянс" "разом і окремо будуть здійснювати всі можливі дії для реалізації стратегії підтримки Андрія Садового як єдиного кандидата у президенти від проукраїнських неолігархічних демократичних сил (включаючи партії "Самопоміч", "Демальянс", "Громадянську позицію", політичну ініціативу Святослава Вакарчука, у разі його балотування на посаду президента) в строк не пізніше 28 лютого 2019 та у порядку, визначеному у п. 5".

Також повідомляється, що "сторони зобов'язуються підтримувати єдиного кандидата, виходячи з високого рейтингу підтримки, який буде визначений шляхом репрезентативного соціологічного опитування виборців з числа кандидатів від зазначених в п.4 політичних сил, якщо інший спосіб визначення єдиного кандидата, який матиме найкращі шанси виходу в другий тур президентських виборів, не буде погоджено цими політсилами до 28 лютого 2019 року".

"Соціологічне дослідження буде здійснюватися спільно (за єдиною методологією та за погодженням єдиних результатів) Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, КМІС, соціологічним агентством "Фама" та Соціологічною групою "Рейтинг", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 9 жовтня минулого року "Самопоміч" і "Демальянс" оприлюднили текст угоди про співпрацю, в якому не було двох вище зазначених пунктів.

Співголова партії "Демальянс" Василь Гацько у коментарі РБК-Україна заявив, що наявний у розпорядженні видання документ взято з проекту рішення, яке політрада "Демальянсу" схвалила у жовтні минулого року.

"Підкреслю, що на цей рахунок є свіжі рішення, зокрема, прийняті з'їздом партії 3 лютого. У них йдеться про підтримку Андрія Садового, і заклики до неолігархічних політичних сил невідкладно визначити єдиного кандидата і сформувати єдину політичну команду для участі у парламентських виборах. Таку пропозицію "Демальянс" адресував, в першу чергу, до "Самопомочі", "Громадянської позиції", "Сили людей", та до Святослава Вакарчука", - сказав Гацько.

Кандидат в президенти від "Самопомочі" і "Демальянсу", мер Львова Андрій Садовий заявив РБК-Україна, що єдиним кандидатом має стати політик з найвищим рівнем довіри.

"Угода є, ми її підписали, вона публічна. У кого найвищий рівень довіри, того і треба підтримувати. Ми з "Демальянсом" впевнені, що таким кандидатом буде Садовий. Ми будемо робити все можливе, щоб була перемога на президентських виборах. Також ми почали великий процес, щоб мати спільну позицію, команду і, може бути, навіть партію на парламентських виборах. Я з цього приводу говорив з Гриценком, з Солонтаєм (один з лідерів партії "Сила людей", - ред.) і з Вакарчуком. Це дуже складний процес, він вимагає багато часу для кращого з'ясування позицій", - сказав виданню Садовий.

На пряме запитання про те, чи готовий зняти свою кандидатуру на користь Гриценка, якщо у останнього станом на кінець лютого буде більш високий рейтинг, Садовий відповів: "Ми не говоримо про усунення когось із виборів, ми говоримо про спільний похід і загальну перемогу. Найвищим індикатором результату є рівень довіри. Якщо ви подивитеся на баланс довіри/недовіри до політиків, то у Садового він надзвичайно високий. Дуже важливо в ситуації лютого сконцентрувати увагу на максимальний результат, але моє завдання - працювати на об'єднання всього політикуму".

Зазначимо, згідно з календарним планом проведення виборів, оприлюдненим Центрвиборчкомом, кандидати можуть знятися з виборів до 7 березня включно.

Відповідно до соцопитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", центром "Соціальний моніторинг", Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременко та компанією "Інфо Сапієнс" 19-30 січня, за Анатолія Гриценка готові проголосувати 8,4% українців (серед тих, хто збирається проголосувати і визначився з вибором), за Андрія Садового - 2,4%.

Святослав Вакарчук, який раніше заявив про неучасть у президентських виборах, не був зазначений серед кандидатів.