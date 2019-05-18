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Грицак: СБУ документує всі факти репресій окупантів проти кримських татар

Новини » Політика    18.05.2019 - 21:54
Грицак: СБУ документує всі факти репресій окупантів проти кримських татар
Фото: Василь Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)

СБУ послідовно розсекречувала архівні документи, які доводять факт геноциду кримських татар

СБУ документує всі факти репресій окупантів проти кримських татар. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час офіційних заходів на вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу, повідомляє прес-служба СБУ.

Грицак заявив, що СБУ послідовно розсекречувала архівні документи, які доводять факт геноциду кримських татар керівництвом радянської влади.

"Їх (патріотів, - ред.) героїчні дії наближують час повернення Криму до України. Ми переможемо, бо правда за нами, а винні будуть покарані", - заявив він.

Грицак наголосив, що тільки зі здобуттям Україною незалежності кримські татари змогли повернутися на батьківщину і фактично з нуля відновлювати своє життя.

"Сьогодні вже путінський тоталітаризм цинічно намагається знищити ці здобутки злочинною анексією Криму", - заявив голова СБУ.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко офіційно направив генсеку ООН та державам-членам заяву Меджлісу кримськотатарського народу з закликом про визнання геноцидом депортацію 1944-го року.

Також  МЗС закликає визнати геноцидом депортацію кримських татар. У відомстві нагадали, що насильне виселення кримських татар з території їхнього історичного проживання, умисне створення в місцях спецпоселень життєвих умов, призвели до масових смертей кримських татар, особливо дітей і жінок; обмеження елементарних засобів до існування з міжнародного права мають ознаки геноциду.

МЗС закликає визнати геноцидом депортацію кримських татар Депортацію кримських татар треба визнати геноцидом у судовому порядку, - Меджліс
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