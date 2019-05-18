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Меджліс закликав ООН визнати геноцидом депортацію кримських татар

Новини » Політика    18.05.2019 - 18:00
Меджліс закликав ООН визнати геноцидом депортацію кримських татар
Ілюстративне фото (un.org)

Звернення передано генсеку та країнам-членам ООН

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко офіційно направив генсеку ООН та державам-членам заяву Меджлісу кримськотатарського народу з закликом про визнання геноцидом депортацію 1944-го року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Постійне представництво України при ООН в Twitter.

"Постпред Володимир Єльченко передав Генсеку ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН "Про визнання геноциду кримськотатарського народу", - сказано в заяві.

Повідомляється, що звернення буде поширено як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що МЗС закликає визнати геноцидом депортацію кримських татар. У відомстві нагадали, що насильне виселення кримських татар з території їхнього історичного проживання, умисне створення в місцях спецпоселень життєвих умов, які призвели до масових смертей кримських татар, особливо дітей і жінок; обмеження елементарних засобів до існування з міжнародного права мають ознаки геноциду.

Депортацію кримських татар треба визнати геноцидом у судовому порядку, - Меджліс Існує загроза розміщення ядерної зброї в Криму, - Єльченко
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