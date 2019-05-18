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Грицак: СБУ документирует все факты репрессий оккупантов против крымских татар

Новости » Политика    18.05.2019 - 21:05
Грицак: СБУ документирует все факты репрессий оккупантов против крымских татар
Фото: Василий Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)

СБУ последовательно рассекречивала архивные документы, которые доказывают факт геноцида крымских татар

СБУ документирует все факты репрессий оккупантов против крымских татар. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время официальных мероприятий по чествованию памяти жертв депортации крымскотатарского народа, сообщает пресс-служба СБУ.

Грицак заявил, что СБУ последовательно рассекречивала архивные документы, которые доказывают факт геноцида крымских татар руководством советской власти.

"Их (патриотов, - ред.) героические действия приближают время возвращения Крыма в Украину. Мы победим, потому что правда за нами, а виновные будут наказаны", - заявил он.

Грицак подчеркнул, что только с обретением Украиной независимости крымские татары смогли вернуться на родину и фактически с нуля восстанавливать свою жизнь.

"Сегодня уже путинский тоталитаризм цинично пытается уничтожить эти достижения преступной аннексией Крыма", - заявил глава СБУ.

Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко официально направил генсеку ООН и государствам-членам заявление Меджлиса крымскотатарского народа с призывом о признании геноцидом депортацию 1944-го года.

Также МИД призывает признать геноцидом депортацию крымских татар. В ведомстве напомнили, что насильственное выселение крымских татар с территории их исторического проживания, умышленное создание в местах спецпоселение жизненных условий, привели к сотням смертей крымских татар, особенно детей и женщин; ограничение элементарных средств к существованию международного права имеют признаки геноцида.

МИД призывает признать геноцидом депортацию крымских татар Депортацию крымских татар нужно признать геноцидом в судебном порядке, - Меджлис
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