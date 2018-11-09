"Паспорти" псевдореспублік напередодні "виборів" на Донбасі видають за спрощеною процедурою, - ГУР

Ілюстративне фото (facebook.com/Ігорь Іванов)

"Паспорти" псевдореспублік видаватимуть навіть у день "виборів"

На окупованому Донбасі напередодні "виборів", призначених на 11 листопада, "паспорти" псевдореспублік видають за спрощеною процедурою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

Як зазначив Гуцуляк, за даними української розвідки, російські окупаційні адміністрації на Донбасі посилюють заходи з примушення взяти участь у "виборах" усіх осіб, які перебувають на окупованих територіях.

"До "голів міських (районних, селищних) рад" надійшло розпорядження забезпечити можливість отримання т.зв. "паспорта громадянина "ДНР/ЛНР" за спрощеною процедурою усім особам, які виявлять бажання взяти участь у "виборах", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що "паспорт" можна буде отримали навіть у день "виборів", 11 листопада.

Крім того, зазначається, що хворим у лікарнях на окупованих територіях погрожують примусовою випискою "за порушення режиму лікування" у разі відмови від голосування. Також повідомляється, що керівників навчальних закладів попереджують про звільнення з роботи, у разі не участі у "виборах" їх підлеглих та студентів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами голови Служби безпеки України Василя Грицака, так звані ватажки "ДНР" і "ЛНР" вже призначені в Москві - це Денис Пушилін ("ДНР") і Леонід Пасічник ("ЛНР").