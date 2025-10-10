ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Гринчук рассказала о последствиях массированной атаки РФ: где уже отменены графики отключений

Украина, Пятница 10 октября 2025 12:59
UA EN RU
Гринчук рассказала о последствиях массированной атаки РФ: где уже отменены графики отключений Фото: министр энергетики Светлана Гринчук (facebook.com EnvironmentalofUkraine)
Автор: Александр Мороз

Министр энергетики Светлана Гринчук рассказала о последствиях российской массированной атаки по Украине в ночь на 10 октября. Благодаря усилиям энергетиков где-то уже удалось отменить специальные графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра энергетики Светланы Гринчук.

"Коротко о состоянии энергосистемы на 12:00. Завершены восстановительные работы в Павлограде на Днепропетровщине. Отменены специальные графики аварийных отключений в Харькове, Полтаве и Сумах, но обычные графики продолжают действовать. Также энергетики вернули свет 270 тысячам абонентов в Киеве", - рассказала она.

Министр отметила, что утром 10 октября лично осмотрела последствия российской массированной атаки - посетила объекты генерации, которые этой ночью были под массированным ударом со стороны России.

"Энергетики немедленно начали оценку ущерба и ремонтные работы, как только это стало безопасно. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - отметила Гринчук.

К тому же, министр энергетики уже доложила Президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Юлии Свириденко о последствиях российской атаки, оценку убытков и конкретные шаги по восстановлению.

"Каждые два часа Министерство энергетики будет сообщать актуальную информацию о ситуации в энергосистеме и ходе восстановительных работ", - добавила она.

Гринчук напомнила, что ровно три года назад - день в день - 10 октября энергосистема Украины пережила одну из первых массированных атак.

"Сегодня россия продолжает использовать холод и темноту как инструмент террора. Самая сложная ситуация на Киевщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, Черниговщине. Непростая ситуация также на Днепропетровщине и Запорожье", - рассказала о ситуации по областям министр.

Она также отметила, что враг постоянно меняет тактику и прибегает к массированным атакам на один объект большим количеством дронов или ракет.

"Энергетики имеют четкие инструкции, как действовать при различных обстоятельствах. Продолжаем коммуницировать с международными партнерами для усиления защиты энергетической инфраструктуры и укрепления нашей энергетической устойчивости. Энергетики же работают круглосуточно, чтобы устранить последствия атак врага", - резюмировала она.

Подробнее о ночном массированном ударе и его последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

