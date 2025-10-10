Гринчук розповіла про наслідки масованої атаки РФ: де вже скасовані графіки відключень

Міністр енергетики Світлана Гринчук розповіла про наслідки російської масованої атаки по України в ніч на 10 жовтня. Завдяки зусиллям енергетиків десь вже вдалося скасувати спеціальні графіки відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра енергетики Світлани Гринчук.

"Коротко про стан енергосистеми на 12:00. Завершені відновлювальні роботи в Павлограді на Дніпропетровщині. Скасовані спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах, але звичайні графіки продовжують діяти. Також енергетики повернули світло 270 тисячам абонентів у Києві", - розповіла вона.

Міністерка зазначила, що вранці 10 жовтня особисто оглянула наслідки російської масованої атаки - відвідала об’єкти генерації, що цієї ночі були під масованим ударом з боку Росії.

"Енергетики негайно розпочали оцінку збитків та ремонтні роботи, щойно це стало безпечно. Фахівці докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців", - зазначила Гринчук.

До того ж, міністр енергетики вже доповіла Президенту України Володимиру Зеленському та прем'єр-міністру Юлії Свириденко про наслідки російської атаки, оцінку збитків і конкретні кроки щодо відновлення.

"Кожні дві години Міністерство енергетики повідомлятиме актуальну інформацію про ситуацію в енергосистемі та хід відновлювальних робіт", - додала вона.

Гринчук. нагадала, що рівно три роки тому – день у день – 10 жовтня енергосистема України пережила одну з перших масованих атак.

"Сьогодні росія продовжує використовувати холод і темряву як інструмент терору. Найскладніша ситуація на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині. Непростою ситуація є також на Дніпропетровщині та Запоріжжі", - розповіла про ситуацію по областях міністр.

Вона також наголосила, що ворог постійно змінює тактику і вдається до масованих атак на один об’єкт великою кількістю дронів або ж ракет.

"Енергетики мають чіткі інструкції, як діяти за різних обставин. Продовжуємо комунікувати з міжнародними партнерами для посилення захисту енергетичної інфраструктури та зміцнення нашої енергетичної стійкості. Енергетики ж працюють цілодобово, щоб усунути наслідки атак ворога", - резюмувала вона.