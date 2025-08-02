Этот йогурт вреден для организма: продается во всех магазинах
Ароматизированные йогурты - популярный продукт на полках супермаркетов, который часто воспринимается как здоровая альтернатива сладостям. Однако за привлекательным вкусом и яркими этикетками часто скрываются добавки, которые могут нанести вред организму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Health.
Чем вредны ароматизированные йогурты
Избыток добавленного сахара
Перед покупкой любых продуктов стоит всегда проверять состав на упаковке.
Стоит выбирать йогурты с содержанием сахара менее 8-10 грамм на порцию, а в идеале - без добавленного сахара.
Также обратите внимание на список ингредиентов. Добавленный сахар может быть во многих различных формах, но кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, тростниковый сахар и фруктовый концентрат - это ингредиенты, которых следует избегать.
Искусственные подсластители, ароматизаторы и красители
Некоторые искусственные добавки (ароматизаторы, подсластители и т. д.) связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.
Выбирайте йогурты, в состав которых входит свекольный порошок или куркумин.
Загустители
Густота и консистенция вашего йогурта могут зависеть от определенных ингредиентов, которых лучше избегать. Например, загуститель каррагинан связывают с проблемами пищеварения и воспалением.
Ищите натуральные, необработанные добавки в йогурте, такие как нут, моринга, финиковая пальма и чечевичная мука.
Как выбрать полезный йогурт
Йогурт считается здоровой пищей не просто так - как только вы будете избегать всех ненужных наполнителей, йогурт станет отличным источником кальция, белка и пробиотиков.
Список ингредиентов
В полезном йогурте должно быть как можно меньше ингредиентов. Самые полезные варианты обычно содержат только два или три ингредиента: пастеризованное молоко и сливки.
Меньшее количество ингредиентов позволяет ограничить потребление ненужных добавок и консервантов.
Идеальный состав: молоко + закваска.
Как можно больше белка
Йогурт с высоким содержанием белка может помочь чувствовать сытость и контролировать уровень сахара в крови.
Большинство йогуртов содержат не менее 10 грамм белка на порцию, тогда как греческий может содержать от 12 до 20 грамм.
Пробиотики
Пробиотики укрепляют иммунную систему, лечат желудочно-кишечные симптомы и даже помогают предотвратить рак.
Именно йогурт помогает поддерживать здоровье кишечника благодаря пробиотикам.
Без добавленного сахара
В идеале, йогурты должны быть без добавленного сахара или с низким его содержанием.
Выбирайте несладкий йогурт и добавляйте в него свежие ягоды или сухофрукты, чтобы придать ему естественную сладость.
Если это йогурт с добавками:
- выбирай тот, где есть настоящие фрукты или ягодное пюре, а не "ароматизатор, идентичный натуральному"
- сахара не более 5 грамм на 100 грамм - идеально
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