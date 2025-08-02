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Этот йогурт вреден для организма: продается во всех магазинах

Суббота 02 августа 2025 15:33
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Этот йогурт вреден для организма: продается во всех магазинах Чем вредны ароматизированные йогурты (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ароматизированные йогурты - популярный продукт на полках супермаркетов, который часто воспринимается как здоровая альтернатива сладостям. Однако за привлекательным вкусом и яркими этикетками часто скрываются добавки, которые могут нанести вред организму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Health.

Чем вредны ароматизированные йогурты

Избыток добавленного сахара

Перед покупкой любых продуктов стоит всегда проверять состав на упаковке.

Стоит выбирать йогурты с содержанием сахара менее 8-10 грамм на порцию, а в идеале - без добавленного сахара.

Также обратите внимание на список ингредиентов. Добавленный сахар может быть во многих различных формах, но кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, тростниковый сахар и фруктовый концентрат - это ингредиенты, которых следует избегать.

Искусственные подсластители, ароматизаторы и красители

Некоторые искусственные добавки (ароматизаторы, подсластители и т. д.) связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.

Выбирайте йогурты, в состав которых входит свекольный порошок или куркумин.

Загустители

Густота и консистенция вашего йогурта могут зависеть от определенных ингредиентов, которых лучше избегать. Например, загуститель каррагинан связывают с проблемами пищеварения и воспалением.

Ищите натуральные, необработанные добавки в йогурте, такие как нут, моринга, финиковая пальма и чечевичная мука.

Как выбрать полезный йогурт

Йогурт считается здоровой пищей не просто так - как только вы будете избегать всех ненужных наполнителей, йогурт станет отличным источником кальция, белка и пробиотиков.

Список ингредиентов

В полезном йогурте должно быть как можно меньше ингредиентов. Самые полезные варианты обычно содержат только два или три ингредиента: пастеризованное молоко и сливки.

Меньшее количество ингредиентов позволяет ограничить потребление ненужных добавок и консервантов.

Идеальный состав: молоко + закваска.

Как можно больше белка

Йогурт с высоким содержанием белка может помочь чувствовать сытость и контролировать уровень сахара в крови.

Большинство йогуртов содержат не менее 10 грамм белка на порцию, тогда как греческий может содержать от 12 до 20 грамм.

Пробиотики

Пробиотики укрепляют иммунную систему, лечат желудочно-кишечные симптомы и даже помогают предотвратить рак.

Именно йогурт помогает поддерживать здоровье кишечника благодаря пробиотикам.

Без добавленного сахара

В идеале, йогурты должны быть без добавленного сахара или с низким его содержанием.

Выбирайте несладкий йогурт и добавляйте в него свежие ягоды или сухофрукты, чтобы придать ему естественную сладость.

Если это йогурт с добавками:

  • выбирай тот, где есть настоящие фрукты или ягодное пюре, а не "ароматизатор, идентичный натуральному"
  • сахара не более 5 грамм на 100 грамм - идеально

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Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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