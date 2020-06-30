У МОЗ пояснили обмеження на в'їзд українцям до ЄС

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В нашій країні рівень захворюваності на коронавірус є високим

Станом на сьогодні показник захворювання на коронавірус в Україні складає 57 випадків на 100 тисяч населення. Тобто буде обмеження на в'їзд українцям до Європейського Союзу.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як він зазначив, до "зеленої зони" відносяться країни, у яких цей показник складає 16 і менше випадків на 100 тисяч населення. Втім, в нашій країні рівень захворюваності значно вищий.

"Хочу нагадати, що ще два тижні тому цей показник був на рівні 37. Тобто таке шалене зростання, яке відбулось протягом останніх двох тижнів", - заявив він.

Також міністр розповів, для кого в Україні в'їзд лишається відкритим. Зокрема, мова йде про дипломатів, громадян, які їдуть на сезонну роботу, на навчання, шукають притулку в країнах ЄС.

За словами Степанова, якщо ситуація з COVID-19 в Україні покращиться, то ЄС перегляне своє рішення.

Нагадаємо, ЄС з 1 липня відкриє зовнішні кордони для громадян менше ніж 20 країн, але не для України.

Також повідомлялось, що в Євросоюзі можуть повторно закрити кордони у разі нового спалаху COVID-19.

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Автор: Анастасия Рокитна