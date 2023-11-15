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В Греции задержан украинец, подозреваемый в хищении средств Минобороны Украины

Среда 15 ноября 2023 15:17
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В Греции задержан украинец, подозреваемый в хищении средств Минобороны Украины Фото: в Греции задержан украинец, подозреваемый в хищении средств Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Афинах Греции задержали гражданина Украины, которого подозревают в незаконном завладении 43 млн гривен Министерства обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Что произошло?

Согласно данным следствия, подозреваемый в сговоре с другими лицами завладел средствами, которые общество с ограниченной ответственностью получило в качестве предварительной оплаты от Министерства обороны Украины на закупку товаров военного назначения.

"В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета физических лиц-предпринимателей за якобы оказание работ и услуг. Преступление было совершено в период со 2 марта по 10 мая 2022 года. В то время подозреваемый находился в должности директора компании", - объясняет Офис генерального прокурора.

Уже 12 июля 2022 года фигуранту было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Задержание в Греции

6 ноября 2023 года Украина направила запрос в Грецию на задержание и временный арест вышеупомянутого лица. В частности в рамках сотрудничества с Интерполом был направлен запрос на публикацию Красного оповещения.

Подозреваемый был задержан и решением Апелляционного суда Афин применен временный арест.

Подготовка к экстрадиции

"Сейчас готовятся все необходимые документы для направления запроса о выдаче указанного лица украинской стороне для привлечения к уголовной ответственности", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно было объявлено о подозрении директору жилищно-коммунального предприятия из-за хищения почти 1 млн гривен при закупке электроэнергии.

Тем временем во Львовской области была разоблачена масштабная схема хищения бюджетных средств, которые были выделены на нужды переселенцев.

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