Воровала средства при закупке электроэнергии. Разоблачен директор коммунального предприятия
Директору жилищно-коммунального предприятия Першотравенского городского совета сообщено о подозрении в хищении почти 1 млн гривен при закупке электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.
"По данным следствия, между городским жилищно-коммунальным предприятием и обществом был заключен договор о поставках электрической энергии. В договоре четко указывались плановый объем поставок и цена", - пишет пресс-служба.
Чтобы завладеть бюджетными средствами директор жилищно-коммунального предприятия искусственно завышала стоимость электроэнергии. В результате было нанесено почти 1 млн гривен убытков территориальной общине города.
"Сейчас по согласованию прокурора в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности", - добавляет областная прокуратура.
Фото: воровала средства при закупке электроэнергии. Разоблачен директор коммунального предприятия (t.me/dnipr_gp_gov_ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно было сообщено о подозрении действующему депутату Одесского областного совета в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, что нанесло бюджету 6 миллионов гривен убытков.
Тем временем во Львовской области была разоблачена масштабная схема хищения бюджетных средств, которые были выделены на нужды переселенцев.
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