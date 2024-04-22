ua en ru
Пн, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Швеция может передать Украине ЗРК RBS 70 для усиления ПВО

Понедельник 22 апреля 2024 21:45
UA EN RU
Швеция может передать Украине ЗРК RBS 70 для усиления ПВО Фото: министр обороны Швеции Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Швеция может предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы RBS 70. Это могло бы облегчить давление на системы Patriot. С таким заявлением выступил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 канал.

По словам главы минобороны Швеции, Украина нуждается в большей части артиллерийских снарядов, а также новых систем для защиты неба.

"Сейчас мы сосредоточены на финансовом вкладе, а также, возможно, на передаче RBS 70, потому что это могло бы облегчить некоторое давление на системы Patriot", - сказал Йонсон.

Швеция предоставит Украине RBS 70

Также он добавил, что Швеция рассматривает возможность финансирования закупки систем ПВО.

RBS 70 - переносной зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия. Устройство командно-управляемое, управление ракетой происходит лазером. Его ключевое преимущество - возможность эффективно работать в условиях противодействия термическими ловушками или средствами РЭБ.

Швеция предоставит Украине системы ПВО

Напомним, министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что Украина сейчас находится в чрезвычайно сложной ситуации, поэтому важно, чтобы Швеция внесла свой вклад в оборону страны. Речь идет о передаче систем ПВО Patriot.

Также Украина ведет активные переговоры по двум батареям Patriot и одной Samp-T.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция ПВО
NEWS
Конгрессмен США о том, когда Украина получит помощь: раньше, чем кто-либо может подумать
Конгрессмен США о том, когда Украина получит помощь: раньше, чем кто-либо может подумать
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится