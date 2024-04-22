Швеция может передать Украине ЗРК RBS 70 для усиления ПВО
Швеция может предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы RBS 70. Это могло бы облегчить давление на системы Patriot. С таким заявлением выступил министр обороны Швеции Пол Йонсон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 канал.
По словам главы минобороны Швеции, Украина нуждается в большей части артиллерийских снарядов, а также новых систем для защиты неба.
"Сейчас мы сосредоточены на финансовом вкладе, а также, возможно, на передаче RBS 70, потому что это могло бы облегчить некоторое давление на системы Patriot", - сказал Йонсон.
Швеция предоставит Украине RBS 70
Также он добавил, что Швеция рассматривает возможность финансирования закупки систем ПВО.
RBS 70 - переносной зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия. Устройство командно-управляемое, управление ракетой происходит лазером. Его ключевое преимущество - возможность эффективно работать в условиях противодействия термическими ловушками или средствами РЭБ.
Швеция предоставит Украине системы ПВО
Напомним, министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что Украина сейчас находится в чрезвычайно сложной ситуации, поэтому важно, чтобы Швеция внесла свой вклад в оборону страны. Речь идет о передаче систем ПВО Patriot.
Также Украина ведет активные переговоры по двум батареям Patriot и одной Samp-T.
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